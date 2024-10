Detectats 66 casos nous de càncer de mama en els nou primers mesos del 2024

Aquest dissabte 19 d'octubre se celebra el Dia Mundial contra el Càncer de Mama. Des de principis d'any fins al 30 de setembre de 2024, s'han detectat 66 casos de càncer de mama a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell. D'aquests, 6 han estat identificats a través del Programa de detecció precoç del càncer de mama, impulsat pel Ministeri de Salut i dirigit a dones d'entre 50 i 74 anys, la qual cosa representa un 9% del total. La xifra de casos detectats pel programa podria augmentar abans de finalitzar l'any, ja que les mamografies i proves diagnòstiques continuaran fins al desembre.

En comparació, l'any 2023 es van detectar 65 casos de càncer de mama, dels quals 11 van ser gràcies al cribratge de Salut, un 16,9% del total. La detecció precoç continua sent un element clau en la lluita contra aquesta malaltia, considerada un dels principals problemes de salut pública als països desenvolupats. Com més aviat es detecta el càncer, més possibilitats hi ha de curació.

Des del 2008, el Ministeri de Salut impulsa el Programa de detecció precoç de càncer de mama. Durant la novena ronda del programa (2024-2025), entre l'1 de gener i el 30 de setembre, s'han realitzat 2.158 mamografies, detectant-se 6 casos. Des que va començar el programa, s'han detectat un total de 178 casos. La vuitena ronda (2022-2023) es va tancar amb 6.686 mamografies i 32 casos detectats.

Funcionament del Programa de Detecció Precoç

Les dones majors de 50 anys són contactades inicialment per carta per oferir-les la possibilitat de realitzar una mamografia. Si el resultat no mostra cap anomalia, se les convoca de nou passats dos anys per repetir la prova. Si es detecta alguna irregularitat, s'informa la pacient i es duen a terme les proves complementàries necessàries.

El programa compta amb la col·laboració de diversos centres radiològics del país, i els resultats sempre són avaluats per dos radiòlegs que prenen una decisió per consens. Per a més informació, el programa ofereix un servei d'atenció directa a través del telèfon 867785, disponible de dilluns a divendres de 10.00 a 13.00 hores, i el correu electrònic [email protected].

El Ministeri de Salut recorda la importància d'adoptar hàbits de vida saludables, com mantenir una dieta equilibrada, fer activitat física regular i evitar el consum de substàncies tòxiques. També destaca el paper fonamental de l'autoexploració mamària, els controls mèdics periòdics i la consulta immediata amb el metge en cas de detectar qualsevol anomalia en les mames. La detecció precoç és crucial per millorar el pronòstic i augmentar les possibilitats de curació.