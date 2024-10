La FAE conclou la pretemporada a Corralco amb el retorn dels seus esquiadors a Andorra

L'equip EEBE U19, dirigit per Xavier Salarich, també ha completat un mes d'entrenament a Corralco. El grup, format per Ainhoa Piccino, Isabella Perez, Salvador Cornella, Carlos Salinas, Jan Visa, Jordi Rogel, Marcel Perez i Eric Mitjana, ha finalitzat així un bloc important de preparació que s'afegeix a l'estada prèvia a Peer, Bèlgica, el passat agost.

Cande Moreno i Bartumeu Gabriel, que estan recuperant-se de les lesions de genoll que van patir el passat hivern, han seguit un ritme diferent d'entrenament respecte a la resta de l'equip per adaptar-se al seu estat físic. Moreno va viatjar a Corralco el 25 de setembre amb l'entrenador Xoque Bellsolà, i Bartumeu Gabriel s'hi va unir a meitat de setembre per continuar la seva readaptació a les pistes.

La Federació Andorrana d'Esquí (FAE) ha finalitzat la seva estada a Corralco, Xile, on els diferents equips han aprofitat les bones condicions de l'estació per acumular dies d'entrenament durant la pretemporada. Amb el retorn de Cande Moreno, Bartumeu Gabriel i l'equip EEBE U19, tots els esquiadors de la FAE ja es troben a Andorra.

Per El Periòdic

