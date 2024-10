Cardelús s'enfronta a una jornada complicada a Phillip Island per les condicions meteorològiques

Els primers entrenaments lliures al circuit australià de Phillip Island, celebrats aquesta matinada, han estat marcats per les condicions meteorològiques adverses. La sessió matinal s'ha disputat amb l'asfalt moll, fet que va permetre al pilot andorrà Xavi Cardelús mostrar la seva bona adaptació en aquestes condicions, aconseguint la 23a posició amb un temps de 1’44.881, just darrere del guanyador del Gran Premi del Japó, Manu González. “En mullat m’he sentit bé i no m'ha costat rodar en temps competitius”, ha explicat Cardelús després de la primera sessió. Aquesta bona actuació demostrava la seva habilitat en condicions de pista complicades.

A la segona sessió, però, la situació va ser més difícil. Tot i que la pista va començar encara parcialment mollada, el sol i el vent van anar eixugant l’asfalt de manera progressiva. Cardelús va iniciar l'entrenament amb pneumàtics de pluja, però la millora de les condicions va complicar la sessió. "Hem dubtat entre esperar que la pista s’eixugués completament o sortir amb pneumàtics de pluja", ha explicat el pilot, afegint que finalment van optar per la segona opció.

A mesura que l’asfalt es va anar assecant i refredant, Cardelús va trobar més dificultats, acabant en la 28a posició amb un registre de 1’37.129, a poc més de 4 segons del millor temps de la categoria. "Quan l'asfalt s'ha eixugat i estava fred, vaig canviar a pneumàtics de sec, però em va costar adaptar-me", ha admès.

De cara a la jornada de demà, Cardelús ha expressat que caldrà treballar en aquestes condicions canviants per millorar el rendiment. Demà, el pilot participarà en la Q1 a partir de les 4:45, mentre que la cursa es disputarà l'endemà, amb sortida prevista a les 3:15 de la matinada.