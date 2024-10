Més de 1.500 persones participen en les marxes populars per la promoció de l’activitat física.

La 4a Campanya Nacional de promoció de l’activitat física ha celebrat les tradicionals marxes populars, les quals s’han donat simultàniament a les set parròquies. Un total de 1.516 persones han participat en la iniciativa, impulsada pels ministeris de Cultura, Joventut i Esports i de Salut juntament amb els set comuns.

Al recorregut, de tres quilòmetres, hi han pres part diferents autoritats del país. A la marxa que s'ha celebrat pels carrers d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, han format part el cap de Govern, Xavier Espot; la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol; la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell; el secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell; el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, i la secretària d’Estat d’Afers Financers Internacionals, Noelia Souque.

Per altra part, a Encamp, s'han deixat veure el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, i el ministre de Finances, Ramon Lladós, han estat a Encamp. La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, i el secretari d’Estat d’Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Saura, han participat a la marxa que ha transcorregut per la Massana i Ordino, mentre que la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ho ha fet a la de Sant Julià de Lòria.

Bonell s’ha mostrat satisfeta per la resposta de la ciutadania, tant al repte nacional i com als individuals a través de l’aplicació Fittoken Move – que ha estat la novetat d’enguany – com a les marxes populars: “Estem molt contents perquè hem superat els inscrits l’any passat a les marxes populars", ha apuntalat. Pel que fa als reptes a través de l’aplicació, tot i que no han arribat a les 100 milions de passes, Bonell ha remarcat que "ens podem sentir orgullosos per la resposta de la ciutadania amb la participació a través de l’aplicació. L’objectiu final de la campanya de promoure l’activitat física i acostar aquesta a tots els públics s’ha complert”.

Els pròxims dies es coneixeran els guanyadors dels reptes individuals i familiars i se’ls notificarà directament a cadascun dels usuaris, via correu electrònic. Els assistents a la marxa han pogut adquirir una samarreta amb una donació de cinc euros, dels quals tres van destinats a una causa solidària. Concretament, 4.548 euros aniran destinats al projecte ‘Igualtat de gènere a Afganistan’ d’UNICEF, el qual té com a objectiu millorar la vida a les dones i les nenes, a través de la formació d’educadors en matèria de salut, donant suport a organitzacions dirigides per noies i facilitant l'accés a l'educació per a nens no escolaritzats.