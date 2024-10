Xavi Cardelús sortirà des de la novena línia de la graella al Gran Premi d'Austràlia

El pilot andorrà Xavi Cardelús ha tancat els entrenaments classificatoris del Gran Premi d'Austràlia en 26a posició, fet que el situarà a la novena línia de la graella per a la cursa de diumenge, al circuit de Phillip Island. La jornada ha estat marcada per diverses complicacions, especialment durant els entrenaments lliures del matí, on Cardelús ha patit una caiguda que ha condicionat la resta del dia.

La caiguda, que ha ocorregut a la tercera volta de l'últim entrenament lliure, ha estat conseqüència d'un 'high-side' a gran velocitat. Tot i la gravetat de l'incident, el pilot no ha patit lesions greus, tal com ha destacat en un comunicat emès pel seu equip: "He caigut a causa d'un high-side i, malgrat que tinc diferents cops a diferents parts del cos, no m'he fet cap lesió greu", ha explicat el tricolor, subratllant la duresa de la jornada.

A la tarda, amb la pista en millors condicions, Cardelús ha pogut completar la sessió classificatòria, marcant un temps d'1'34.089, quedant a dos segons i mig del millor temps. El pilot ha assenyalat que les molèsties físiques derivades de la caiguda i la manca de voltes en sec al circuit li han impedit assolir un millor resultat. "Feia quatre anys que no rodava en aquest circuit", ha explicat, reconeixent que aquesta falta d'experiència en condicions de pista seca ha estat un altre dels factors que l'han penalitzat.

Malgrat les adversitats, Cardelús ha valorat de manera positiva la seva millora respecte dels temps aconseguits divendres, i és conscient que encara té marge de millora de cara a la cursa. "Ha estat un dia complicat per les condicions de la pista a l'entrenament lliure", ha afirmat, tot i que confia en poder aprofitar les 23 voltes de la cursa per lluitar per avançar posicions.

La cursa està programada per diumenge a les 03.15 hores, i el pilot andorrà buscarà superar els dos segons i mig que el separen dels millors temps, amb la vista posada a una actuació competitiva malgrat les dificultats del cap de setmana.