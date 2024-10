S'escapa el triomf en el darrer moment

El gol semblava definitiu i que els tricolor acabarien donant un cop sobre la taula derrotant al líder, però després d'una clara falta no assenyalada sobre Joel Arumí, els lleonesos han trobat l'empat en una altra jugada embolicada després d'un córner (93').

Amb els canvis, l'Andorra estava acabant millor en l'últim tram i ha acabat trobant el premi en un córner just abans d'arribar al minut 90: Morgado i Alende han lluitat la pilota dins de l'àrea, i Lautaro l'ha aprofitat per obrir el marcador amb una rematada amb la cama esquerra.

En la represa, el dol ha seguit més o menys igual, amb tots dos equips respectant-se molt i sense trobar massa opcions de fer mal en els últims metres. De fet, els dos porters –Nico Ratti i l'extricolor Miguel Bañuz– no han hagut d'intervenir gaire en tot el partit, fins que en els últims minuts tot ha embogit.

L'Andorra ha entrat bé al partit i en la primera mitja hora ha estat lleugerament superior al seu rival. Manu Nieto, amb un tret des de fora de l'àrea, ha estat a punt d'obrir el marcador en el minut 6, si bé els tricolors no han tornat a tenir cap oportunitat clara abans del descans. No obstant això, l'equip es trobava còmode sobre el terreny de joc i els visitants només van amenaçar amb un tret llunyà que va sortir fregant el pal.

L'Andorra s'ha quedat a un minut de derrotar al líder i trencar la imbatibilitat de la Cultural en un partit igualat, però en el qual els tricolors han tingut el triomf a la mà. Lautaro havia avançat als de Ferran Costa just abans d'entrar en l'afegit, però en gairebé l'última jugada de la trobada, els lleonesos han fet l'empat.

