Jacqmin, guanyador absolut de la Pujada la Peguera

La carretera de la Peguera (llargària de 3.500 metres i un pendent mitjà del 5%) ha estat, aquest dissabte, l'estadi de la darrera prova esportiva organitzada per ACA CLUB Esportiva, la Pujada la Peguera. Amb un total de 35 vehicles inscrits, la prova ha començat amb la mànega d'escalfament que precediria a les quatre de competició. El trofeu 'Pepito March' ha estat per a Jacqmin, guanyador absolut de la prova.



En la mànega d'entrenament no hi ha hagut un clar favorit en les sèries Producció i VHC, mentre que en Sport, Jacqmin (NOVA NP01 Turbo, E2SC) ha dominat la prova des del principi fins al final. Joan Gil (SpeedCar GTR EVO CM/CN) ha estat segon i Edgar Montellà (SpeedCar GT-R EVO CM/CN) ha pujat al tercer lloc del podi en aquesta categoria.



Pel que fa a l'scratch de Producció, el podi s'ha definit amb Jordi Gaig (Porsche 911 GT3 CUP, GTTS) que ha obtingut el millor registre de la sèrie, seguit per Gerard de la Casa (Ford Fiesta, GTTS) i per últim Joan Vinyes (Suzuki Swift A/FA). En l'apartat dels VHC, s'ha imposat Joel Font (Porsche 911 SC, PRE81), seguit de Toni Riba (Ford Escort, PRE81) i Carles Puig (Renault GT Turbo PRE85) ha tancat el podi.