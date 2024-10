Arnau Soldevila i Sabrina Solana guanyen la Vertical d'Arinsal

El corredor de l'equip nacional, Arnau Soldevila i la corredora Sabrina Solana han aconseguit la victòria en la X Vertical d'Arinsal que s'ha portat a terme aquest dissabte al matí. Un total de 25 esportistes s'han donat cita a una nova prova puntuable per a la Copa d'Andorra Multisegur Assegurances.



Organitzada pel Club Pirinenc Andorrà, la prova ha tingut un desenllaç final agònic. En categoria masculina, Jordi Alís ha travessat la meta en primera posició per davant d'Arnau Soldevila, però una penalització de tres minuts per no portar el material obligatori l'ha fet perdre el triomf per, finalment, quedar-se amb la segona posició. Ambdós corredors han mantingut un frec a frec molt interessant, mentre que el podi ha estat tancat per Thomas Simon. Pel que fa a la categoria femenina, Sabrina Solana ha estat la clara dominadora de la prova, seguida de Anje Gibson i Sònia Carrillo en segon i tercer lloc, respectivament.