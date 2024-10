Accident aeri de l'empresari andorrà Xavier Caballol 'Ferrariman'

L'empresari andorrà Xavier Caballol, conegut popularment com 'Ferrariman', ha patit un accident aeri aquest dissabte a la tarda. L'incident va tenir lloc als voltants de l'aeròdrom de Viladamat, quan l'avioneta en què viatjava amb la seva parella es va estavellar. Fins al lloc dels fets es van desplaçar diverses unitats de Bombers, els quals van rebre l'avís entorn les 19.00 hores. Degut a la gravetat de les ferides, i després de fer les tasques de rescat pertinents, tant Caballol com la seva parella van ser traslladats a l'Hospital Josep Trueta, on a hores d'ara encara semblarien mantenir-se ingressats.