Andorra Endavant critica la gestió d'1,2 milions d'euros per a la comunicació de l'Acord

El grup parlamentari Andorra Endavant ha expressat el seu malestar per la gestió dels diners públics per part del Govern, especialment en relació amb l'Acord d'associació amb la Unió Europea. La formació denuncia que l'Executiu ha destinat més de 1,2 milions d'euros per a la comunicació sobre aquest acord durant el 2024 i 2025, mentre, segons ells, s'han desatès qüestions més prioritàries per al país.

Segons Andorra Endavant, liderat per Carine Montaner, aquests recursos haurien d’haver-se utilitzat per encarregar estudis d’impacte sectorials per conèixer les conseqüències reals de l’Acord amb la UE, una demanda expressada per diversos sectors econòmics. El grup lamenta que hagin estat ells els únics a plantejar aquesta preocupació al Govern, qui va confirmar la despesa en una resposta recent a una pregunta parlamentària.

Montaner portarà aquesta qüestió al pròxim ple del Consell General, on preguntarà al Govern com justifica aquesta inversió en comunicació en comptes de prioritzar els estudis sectorials. També qüestiona la capacitat dels assessors del Govern, assenyalant la manca d’experiència en temes de la Unió Europea.

A més, Andorra Endavant critica que és l'únic grup que ha encarregat un estudi d'impacte per part d'un gabinet especialitzat en temes europeus, tot i que altres formacions disposen dels recursos per fer-ho. També denuncien que són els únics que han rebutjat col·laborar en la redacció del projecte de llei sobre la transposició de directives europees, un procés que consideren prematur sense haver celebrat un referèndum o votat l’Acord a la cambra.

Finalment, el grup reafirma el seu compromís amb una gestió responsable dels recursos públics i critica que la despesa de 1,2 milions en màrqueting podria haver estat millor invertida en estudis que ajudessin a entendre els efectes de l’Acord amb la UE, de cara a un futur referèndum.