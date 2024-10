Casal interpel·la el Govern sobre la possibilitat que els temporers treballin en més d’un sector.

La presidenta del grup oarlamentari Socialdemòcrata, Judith Casal, ha presentat una pregunta oral urgent al Govern d'Andorra per abordar la possibilitat que els treballadors temporers puguin treballar en més d'un sector d'activitat amb la mateixa autorització laboral. Aquesta qüestió haurà de ser resposta per l'executiu en la sessió del Consell General prevista per al pròxim 24 d'octubre.

Casal vol conèixer la posició del Govern respecte a la proposta formulada per la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), que advoca per permetre als temporers ampliar el seu àmbit laboral a diversos sectors. Aquesta petició ha guanyat rellevància arran de les declaracions fetes per la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, qui va suggerir la possibilitat d'estudiar la mesura.

El debat sobre aquesta iniciativa cobra importància en un moment en què el país busca solucions per fer front a la demanda de mà d'obra i millorar les condicions laborals dels treballadors temporals, un col·lectiu clau per a diversos sectors de l'economia andorrana.