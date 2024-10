Èxit del Vide Dressing amb 5.000 peces venudes i una gran acollida social

El mercat de roba i complements de segona mà de la Massana, conegut com a Vide Dressing, ha tancat avui al migdia amb un balanç molt positiu. Al voltant de 5.000 peces de roba han trobat un nou propietari, en una clara aposta per la sostenibilitat i l'economia circular. A més, molts dels paradistes han decidit donar els productes no venuts a l'organització Carisma, augmentant així el nombre d'articles que allargaran la seva vida útil.

El cònsol menor, Rogé Fité, ha expressat la seva satisfacció amb els resultats d'aquesta edició, tot destacant la importància del mercat tant en termes de sostenibilitat com per la dinamització de la parròquia i la seva vessant social. "Aquest mercat encaixa perfectament amb la nostra dinàmica de treball al voltant de la sostenibilitat, i per això hi continuem apostant", ha comentat Fité. També ha anunciat la propera edició del Vide Sport, especialitzat en roba i material esportiu, que tindrà lloc del 15 al 17 de novembre, just abans de l'inici de la temporada d’hivern.

El Vide Dressing ha comptat amb la participació d'unes 90 parades, les quals han ofert una gran varietat de roba i complements per a tots els estils i talles, tant per a dones com per a infants. Aquesta iniciativa, que va néixer fa 10 anys gràcies a dues apassionades de la moda de segona mà, ha celebrat més d’una quinzena d'edicions, consolidant-se com un esdeveniment clau per promoure la reutilització de productes.

Entre els moments destacats del dia, s'ha fet el recompte de vots per a la millor parada del mercat, amb la victòria de l’estand Matcha. Les guanyadores, tres amigues i companyes de feina que participaven per primera vegada, han expressat la seva satisfacció tant per les vendes com per l'experiència social i divertida que han viscut. A més, el servei d’assessorament d’imatge, a càrrec de Tamara Salvatierra, ha estat molt sol·licitat durant tot el cap de setmana, ajudant els assistents a descobrir quins colors els afavoreixen més.

Un instant del servei d'assessorament d'imatge a càrrec de Tamara Salvatierra, aquest cap de setmana al Vide Dressing.