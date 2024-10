Tensió pel cas Grifols: crítiques per la gestió i la demanda a Estrasburg

El conseller comunal d'Ordino, Enric Dolsa, ha respost a les declaracions fetes divendres passat per la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, en relació amb l’afer Grifols i la demanda presentada per Dolsa al Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH). En la seva intervenció, Marsol va restar importància al procés admès pel tribunal, afirmant que "el pacte de socis ja no existeix, es va anul·lar, i per tant no té cap sentit que continuem parlant d'aquesta qüestió".

A més, la ministra va reconèixer que la demanda presentada a Estrasburg havia estat admesa, però va matisar que "això no vol dir res més" i va expressar la seva opinió que "la qüestió haurà de caure per si sola". Tanmateix, Marsol no va desaprofitar l'ocasió per afegir que l'experiència no havia estat positiva i que, en definitiva, "hem d'aprendre que ha passat un tren que no l'hem sabut agafar, i és una pena per al país".

En resposta a aquestes declaracions, Dolsa ha manifestat que, tot i que el pacte de socis hagi estat anul·lat, no es pot ignorar la situació. "Com bé diu la ministra Marsol, el pacte de soci ja no existeix", ha reconegut, tot afegint que el procés presentat al TEDH ha tingut un paper important en la resolució del pacte. Segons el conseller comunal ordinenc, "la pressió que ha fet una bona part de la ciutadania ha donat resultats positius", tot i que lamenta que Marsol hagi volgut minimitzar el procés.

Dolsa ha assenyalat que, malgrat que el cas hagi arribat a Estrasburg, no es poden obviar les repercussions que ha tingut per al país i ha reiterat el seu desacord amb la visió de la titular de la cartera d'Economia sobre l'impacte del projecte Grifols, afirmant que aquest "no aportava res al país" i que "podria haver causat molts problemes". Tanmateix, ha destacat que la problemàtica ve heretada i generada per part de l'anterior ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, el qual hauria traspassat el conflicte a la corporativa governamental actual.

Aquest intercanvi de declaracions es produeix després que el TEDH hagi admès la demanda de Dolsa pel projecte Grifols, un cas que ha generat controvèrsia des de la seva proposta inicial, amb desacords sobre l'ús del terreny de la Farga d'Ordino i la gestió del projecte. Tot i això, el conseller comunal insisteix que "continuaré defensant la meva postura davant el Tribunal Europeu". A banda de la seva demanda, cal recordar que la minista Marsol va admetre el passat divendres que hi havia hagut "un excés de prudència" en la gestió del projecte, a més de confirmar que Govern ja ha formalitzat el retorn de la inversió de Grifols i la cessió de l’ús del terreny​.