El Pont Tibetà esdevé símbol de pau entre Orient i Occident amb la nova Ruta de la Pau

El mossèn Ramon de Canillo i el monjo budista Lama Wangchen han inaugurat la Ruta de la Pau al Pont Tibetà de Canillo, en el marc del cicle de conferències organitzat per l’hotel Roc Blanc. Aquest esdeveniment, recolzat per la Unesco, la Casa del Tibet Barcelona, el Comú de Canillo i Aina, té com a objectiu llançar un missatge d'amor, pau i felicitat, i servir com a símbol d'unió espiritual entre Orient i Occident. Durant la cerimònia, Wangchen ha destacat la importància de treballar activament per la pau: "El món encara no sap que a Andorra hi ha un pont tibetà, la cerimònia d'unió amb mossèn Ramon és un missatge per dir que la pau és necessària, existeix i no és només teoria, s'ha de treballar".

Una seixantena de persones s'han congregat al pont per presenciar aquest acte inaugural, en què tant Wangchen com mossèn Ramon han fet una crida a la pau mundial, recordant les guerres actuals i posant com a exemple el Tibet, un territori que continua patint, però que defensa la pau com a via per resoldre els conflictes. Wangchen ha elogiat el caràcter pacífic d'Andorra, encoratjant altres països a seguir aquest model.

La ruta simbolitza l'intercanvi espiritual entre Orient i Occident, i Wangchen ha remarcat que "ara és el moment que els occidentals aprenguin d'Orient i viceversa, per viure en harmonia". L'acte ha inclós la lectura d'un text de Martin Luther King sobre la pau per part de mossèn Ramon, i ha finalitzat amb la revelació d’una placa commemorativa i la travessa del pont per part dels assistents, liderats per Wangchen, segons informa l'ANA.