Èxit rotund de la Fira de Canillo amb l'exhibició de bestiar i la inauguració del nou Pump Track.

La 34a edició de la Fira de Canillo del Bestiar i l'Artesania ha estat un èxit rotund, consolidant-se com un punt de trobada important per a ramaders, artesans i visitants. La zona de l’antic Càmping Pla ha viscut una jornada plena d’activitat, on la tradició i la riquesa cultural de la parròquia han estat protagonistes. L’ambient festiu ha estat marcat per la gran varietat d’expositors i una alta participació.

Aquest any, la fira ha reunit 16 ramaders de Canillo, els quals han portat un total de 148 caps de bestiar, incloent-hi vaques, cavalls i ovelles. Paral·lelament, el mercat d’artesania ha comptat amb més de 40 paradetes que han ofert productes locals com llana natural, embotits, pastisseria, cosmètica natural i més, mostrant la riquesa artesanal de la parròquia.

Durant l'acte, el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, ha destacat la importància de preservar aquestes tradicions que formen part de l’ADN de la parròquia, tot reconeixent especialment la tasca de Francesc Areny i Assumpció Rossel, impulsors de la recuperació d'aquesta tradició l'any 1990: "Mantenir viva aquesta fira no només posa en valor el patrimoni agrícola de Canillo, sinó que també enforteix la nostra identitat com a societat", ha apuntalat, afegint que "l'agricultura és també cultura, i aquesta fira n'és una demostració clara". A més, el mandatari comunal ha valorat l'alta participació i la implicació dels ramaders, afirmant que la fira "demostra el vincle estret que tenim amb el nostre territori i les nostres arrels".

Inauguració de la nova zona esportiva de Pump Track

En el marc de la fira, s’ha inaugurat una nova instal·lació esportiva: la zona de pump track i la pista de BTT, situada a la punta del Càmping Pla. La cerimònia ha estat presidida pel cap de Govern, Xavier Espot, i els cònsols de Canillo, Jordi Alcobé i Marc Casal. L'acte ha inclòs una exhibició del reconegut ciclista de BTT Marc Tugues, el qual ha impartit un curs de pilotatge per als infants i ha fet una demostració pràctica.

Tanmateix, la inauguració i la fira han comptat amb la presència de diverses autoritats. A banda d'Espot i els mandataris comunals, s'han deixat veure també el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal; la ministra de Cultura, Mònica Bonell, i altres membres destacats del Govern i del Comú de Canillo.