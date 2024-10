El MoraBanc cau per la mínima a València (89-88)

El MoraBanc Andorra ha perdut per 89-88 en un partit que ha sigut decidit en els últims segons a la Fonteta de València. Un rebot ofensiu i una cistella final de Jean Montero, exjugador andorrà, han sentenciat un duel que els tricolors han estat a punt de guanyar després de remuntar un desavantatge considerable en la segona part.

El partit ha començat amb el València Basket marcant el ritme des del primer moment. Sense dos jugadors claus com Shannon Evans i Sekou Doumbouya, el MoraBanc Andorra ha depès de l’excel·lent actuació de Jerrick Harding, qui ha anotat 30 punts. Tot i això, els locals han aprofitat la seva efectivitat des del triple, amb Montero i De Larrea com a protagonistes, per obrir una escletxa al marcador, arribant al descans amb un 48-34.

A la segona part, però, els homes de Natxo Lezkano han capgirat la dinàmica del partit. Harding ha continuat liderant l’equip amb un tercer quart espectacular, en què han aconseguit un parcial de 4-21 que els ha permès avançar-se en el marcador. A més de l’encert de Harding, la direcció de joc de Ferran Bassas i la contribució de Ben Lammers a la pintura han sigut claus per posar-se 10 punts per davant (56-66) al final del tercer període.

Tot i la gran reacció del MoraBanc, el València Basket ha lluitat per retallar distàncies, i amb un parcial de 10-2, ha aconseguit posar-se només un punt per darrere en els últims minuts. Ferran Bassas ha seguit liderant els andorrans en el tram final, amb jugades decisives que han fet somiar l’equip amb la victòria. Amb el marcador a 87-88 a favor del MoraBanc, i només 11 segons per jugar, semblava que la sorpresa era possible.

No obstant això, en l’última possessió del València, Costello ha fallat un triple, però el rebot ha caigut en mans de Jean Montero, qui ha anotat la cistella definitiva, deixant el marcador en 89-88. La derrota ha sigut especialment dolorosa, ja que els andorrans han fet mèrits per emportar-se el triomf, però el rebot ofensiu i la fredor de Montero en l’última jugada han sigut decisius.