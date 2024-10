L’ECRI alerta sobre la insuficiència en la lluita contra el racisme i la discriminació a Andorra.

La Comissió Europea contra el Racisme i la Intolerància (ECRI), organisme del Consell d'Europa, ha publicat el seu sisè informe sobre Andorra, avaluant el progrés del país en àmbits com la lluita contra el racisme, la discriminació i la protecció dels drets humans. Segons l'informe al qual ha tingut accés EL PERIÒDIC, aquest subratlla tant els èxits assolits com les àrees en què Andorra ha de millorar.

Entre els aspectes positius, l’ECRI destaca l’ampliació del mandat del Raonador del Ciutadà per gestionar denúncies relacionades amb la discriminació racial, tant en l’àmbit públic com privat. A més, també es valora positivament l'aprovació de la Llei sobre els Drets dels Infants i Adolescents, la qual protegeix contra la discriminació per orientació sexual i identitat de gènere. Per altra banda, s'ha implementat un Pla d'Acció contra l'Assetjament Escolar i s’ha garantit l'accés universal a l'educació i a la sanitat per a tots els menors, independentment del seu estatus administratiu.

Pel que fa als drets de les persones LGBTI, l'informe celebra que els costos dels tractaments per a l'afirmació de gènere de les persones transsexuals siguin coberts íntegrament per la sanitat pública. A més, des de 2022, es permet el canvi de sexe legal sense requisits mèdics obligatoris, una mesura que s'alinea amb els estàndards internacionals.

Tot i aquests avenços, l’ECRI remarca que persisteixen reptes importants. Una de les principals preocupacions és la manca d’un sistema eficient de recopilació de dades sobre delictes d’odi, incloent-hi els casos motivats per racisme o LGBTI-fòbia. A més, es critica la insuficiència de formació específica per a la Policia i els professionals del sistema judicial per identificar correctament les motivacions racistes o discriminatoris en els delictes.

L'informe també fa referència als discursos d’odi en línia, que sovint afecten migrants, persones musulmanes i la comunitat LGBTI. L’ECRI recomana intensificar els esforços per combatre aquest tipus de discursos i suggereix una legislació més ferma per regular i bloquejar continguts d’odi en mitjans digitals. Pel que fa a la situació de les persones migrants, l'informe fa una crida a millorar les condicions de vida i l’accés als drets, i recomana, entre altres coses, atorgar-los el dret a votar en eleccions locals. També s’assenyala la necessitat de crear més habitatges socials per a persones vulnerables, incloent-hi estrangers.

Finalment, l’ECRI recomana que Andorra adopti un pla nacional contra el racisme i la LGBTI-fòbia, involucrant tots els ministeris, el Raonador del Ciutadà i la societat civil, per garantir una acció transversal en la lluita contra la discriminació.