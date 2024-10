Una menor de 14 anys resulta ferida en un accident de trànsit

Una menor de 14 anys va resultar ferida en patir un accident de trànsit a Encamp. Segons indiquen fonts policials, la ferida viatjava d'acompanyant en una motocicleta, de matrícula andorrana, quan va caure del vehicle, a l'altura del número 83 de l'avinguda Joan Martí, d'Encamp. Tot seguit la nena va ser traslladada a l'hospital per fer una valoració de les ferides, on més tard va ser donada d'alta, segons informa el centre sanitari. L'incident es va produir diumenge al voltant de les 13.30 hores, segons explica el cos de seguretat.

Per El Periòdic

