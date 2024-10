Remuntada de líder contra el vigent campió

FS LA MASSANA 1 - CF ESPERANÇA 1

Repartiment de punts entre els dos únics equips que havien perdut els quatre primers partits de la Lliga Multisegur. La Massana va protagonitzar la majoria de les jugades de perill als primers 45 minuts. El primer avís va arribar al 26', amb un xut al pal de Kabir que seria el preludi de l’1-0, obra de Leandro Balentin al minut 28. Kabir i Josele van gaudir de més ocasions per ampliar el marcador però en el tercer minut de la represa, una jugada de pissarra entre Coro i Blanco la va finalitzar Huerta al segon pal per establir l’empat. Poc després, Vaamonde va haver de treure una pilota sota pals que hauria tornat a donar avantatge als massanencs i després d’un final amb alternatives a les dues àrees, el marcador no es va moure més.

ATLÈTIC ESCALDES 4 - FC SANTA COLOMA 2

Partidàs entre dos equips cridats a lluitar per les places europees. L'Atlètic va anar des del minut tres al davant en el marcador gràcies al gol d'Àlex Gómez, però no va respirar tranquil fins al xiulet final. Després de diverses aproximacions a l'àrea colomenca, de nou Gómez veia porteria al 32' per fer el 2-0. Els de Fede Bessone es van tornar a posar dins el partit al minut 41. Centrada xut de Rodri que picava al travesser i al segon pal recollia la pilota Novoa, que marcava a plaer. L'Atlètic va efectuar una pressió en camp contrari que va posar en molts problemes la sortida de pilota de l'FC Santa Coloma. Un clar reflex va ser el 3-1, fruit d'una pressió que va acabar amb Pedja marcant de lluny a porta buida davant un Josep Gomes que havia sortit de la porteria a intentar refusar la pilota. Tornaven a ressuscitar els colomencs al minut 88 amb un penal sobre Mourelo materialitzat per Novoa que feia pujar l'adrenalina als darrers minuts... Fins que Arruabarrena, al 94', marcava des del mig del camp per fer el 4-2 definitiu.

PENYA ENCARNADA 0 - FC ORDINO 0

Penya i Ordino van obtenir el primer empat sense gols de la Lliga Multisegur 2024-25 en un duel gairebé sense ocasions a la primera part, que es va animar a la segona, amb alternatives a les dues porteries. L'ocasió més clara la va tenir al primer minut de la represa Betriu, amb un penal comès sobre Lozano que va aturar Olmo. El Penya també va gaudir d'ocasions, com les protagonitzades per Inwen, Najera i Rony, però quan més a prop va estar del gol va ser al minut 75, en una pilota que va rematar Joel Zamora dins l'àrea i que va salvar Cano amb una mà providencial.

INTER ESCALDES 3 - UE SANTA COLOMA 2

Un altre partidàs entre dos equips amb l’etiqueta de favorits al títol. El vigent campió, però, no va poder davant un Inter intractable, que va haver de remuntar el gol inicial de Blasco al minut 24. Rafinha va marcar l’empat al 35, en una de les poques aproximacions dels escaldencs a l’àrea contrària. En la segona part, però, els d’Otger Canals van canviar d’imatge. Llovet va marcar el 2-1 al 59' i Sascha el tercer cinc minuts més tard. Quedava encara partit i Cristian Garcia va marcar el 3-2 de cap al 73'. Al 75', la UE va tenir una ocasió immillorable per empatar, fruit d’un penal sobre Virgili. Cristian el va xutar i Javi Díaz va aturar. Després perdonaria Oscar, com també Rafinha i Viti, amb xuts a la fusta en el descompte.

FC PAS DE LA CASA 0 - RANGER’S FC 0

El Pas va gaudir de la primera ocasió, amb una falta lateral treta per Joao Pedro que no va aconseguir rematar al segon pal Angel Selva, pràcticament sobre la línia de gol. La rèplica, de Monsif al minut 24 amb una falta directa que va aturar ben col·locat Froi Leal. La darrera ocasió de la primera part la va tenir superada la mitja hora de joc David Segura, però la seva falta directa la va refusar Alcaraz per mantenir l’empat sense gols al descans. A la segona part, el Ranger’s va buscar trencar la igualada, sobretot en els darrers minuts, però entre els pals, la defensa i el porter del Pas, li va ser impossible. Al minut 66, ocasió claríssima de Luis Emiliano González que va fer lluir Froi Leal. Al 70', Monsif va enviar un xut al travesser. Al 73', una doble ocasió que van salvar entre la defensa i Froi, i al 83', rematada de León fora per poc.