L'U19 de l'Esquí Club Pas Grau torna de Lituània després d'uns bons entrenaments 'indoor'

L'equip tornarà a marxar el 25 d'octubre, aquest divendres, per anar a Stubai (Àustria) per continuar amb els treballs, aquest cop, en gegant. A més, durant els entrenaments estaran presents els grups U12, U14 i U16.

El grup U19 de l'Esquí Club Pas Grau va posar rumb a Lituània el 14 d'octubre per realitzar un estatge a la pista d'esquí coberta de Druskininkai. El desplaçament el van fer quatre atletes i un entrenador, Jaume Planella, qui van estar treballant a l'Ski Arena fins al passat dissabte. Els entrenaments van anar "bé", segons va qualificar Planella, qui va explicar que el treball 'indoor' mai falla per l'estabilitat de les condicions de la neu i el terreny. "Físicament, estem forts, ja que hem pogut aguantar bé el treball d'eslàlom especial que havíem plantejat i hem aconseguit les progressions tècniques que volíem", va relatar.

