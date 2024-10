La població incrementa l'ús d'aplicacions en línia i serveis digitals

D'altra banda, pel que fa els abonaments a internet de banda ampla les dades demostren que en el mes de setembre hi ha hagut una variació percentual positiva del 5,8% el que representa una xifra de 43.460 abonats respecte al mateix mes de l'any anterior. Respecte als serveis de telefonia mòbil, segons indica el departament d'estadística, l es dades han incrementat un 2,2% situant-se fins als 123.143 abonats. I pel que fa als abonats de telefonia fixa la variació positiva ha estat en 3,1% arribant al s 52.912 abonats en aquest servei.

Durant el mes de setembre de 2024, el consum d'Internet a Andorra ha experimentat un notable increment , assolint els 12,26 milions de gigabytes (GB), un augment del 12,2% respecte al mateix mes de l'any anterior. Aquest creixement reflecteix un ús cada cop més intensiu dels serveis digitals tant a nivell nacional com internacional. Segons el departament d'Estadística, el tràfic nacional ha arriba t als 3,66 milions de GB , mentre que el tràfic internacional ha superat els 8,61 milions de GB, amb increments respectius del 8,4% i 14% . Especialment destacable és l'augment del tràfic d'Internet mòbil, que ha crescut un 19,2% en comparació amb setembre de 2023 , consolidant la tendència a l'alça del consum digital al país.

Per El Periòdic

