El comerç a l'engròs i al detall suma més d'una cinquena part dels 213 nous negocis creats

Pel que fa a la distribució territorial, Andorra la Vella continua sent el principal motor econòmic del país. La parròquia ha registrat 159 noves empreses durant el trimestre, cosa que representa el 40,2% de totes les noves inscripcions. En segon lloc, es troba Escaldes-Engordany , amb 67 nous negocis (el 16,9% ), i La Massana , que va sumar 47 noves empreses (l' 11,9% del total).

El segon sector amb més presència és el de les activitats professionals, científiques i tècniques , com ara serveis d'assessorament, consultoria i enginyeria. Actualment, hi ha 2.934 negocis actius en aquest sector, que suposen el 22,6% del total. Aquest àmbit ha crescut significativament, amb 84 nous negocis en només tres mesos, un augment del 2,9% respecte al trimestre anterior.

