L'ENFAF apallissa el Vinyols (10-0) i es manté líder

Ja va dir Omar Ávila en una entrevista per a aquesta mateixa casa que l'objectiu d'aquesta temporada no cap altre que l'ascens, i de moment s'està complint amb escreix. El passat cap de setmana l'ENFAF Construccions Modernes va apallissar per 10-0 al Vinyols, un matx que no només destaca pel resultat, el qual podria haver estat més voluminós, sinó perquè els andorrans no van donar cap mena d'opció als tarragonins.

Només començar el partit ja es va posar molt de cara per als de Jorge Dias, quan amb sis minuts ja manaven al lluminós amb un gol de Jose Segura i un altre de Guillem Castro. Els segons 10 minuts de la primera meitat van ser de més domini tricolor, fent fins a cinc dianes més – Paco Domínguez, Christian Regalo, Arnau i 'Uri' Rodríguez i Omar Ávila – per marxar als vestidors amb el duel gairebé solucionat (7-0). Però, a l'esport del 40x20 sempre hi ha espai per a sorpreses, i els vinyolencs van jugar la segona part amb una altra cara i les coses un pèl més clares. Tot i això, res van poder fer per evitar els doblets de Segura (24'), Castro (27') i Regalo (40').

TAMBÉ T'INTERESSA: La selecció de futbol sala jugarà l'Eurocopa al pavelló de Govern

L'ENFAF, encara amb Arnau Jansat, Óscar 'Sanse' i Roger de la Rosa lesionats, és el primer classificat de la categoria amb tres triomfs de tres possibles, una fita que només ha pogut igualar el Salou, l'altre favorit de la categoria, tot i que la diferència de gols dels pirenaics és de 20 i la dels catalans és de vuit. Precisament aquest diumenge (12.30 hores) s'enfrontaran aquests dos conjunts al Pavelló Municipal de Salou, i cal recordar que en aquesta Tercera Divisió Nacional de futbol sala només el primer assoleix l'ascens a Segona B.