El curs 2023-24 va comptar amb més de 3.000 alumnes a estudis superiors

El nombre d'estudiants que es van matricular durant el curs 2023-2024 en estudis superiors va ser de 3.015 persones, la qual cosa representa un augment de l'11,6% respecte al curs anterior, segons indica el departament d'Estadística. Pel que fa a les matriculacions per gènere, les dones van representar un augment del 9,5% arribant a situar-se en les 1.528 estudiants, mentre pel que fa als homes la variació percentual va ser positiva en fins a un 13,9% amb un total de 1.487 homes inscrits.



Tot seguit, la distribució per l'edat indica que el gruix majoritari dels estudiants es va situar en la franja de majors de 34 anys, representant un 47% del total dels estudiants. En segon lloc, es trobaven els estudiants d'entre 25 i 34 anys que indica un 29,2% dels estudiants, mentre que el grup amb menor representació van ser els estudiants entre 17 i 24 anys que suposaven un 23,8% del percentatge.



Segons ha indicat estadística aquest dilluns, el camp educatiu amb més estudiants va ser el d'Administració i Dret, situant-se amb un 25,7% de l'alumnat; el segon bloc amb més estudiants és el de les Ciències Socials, Periodisme i Informació, el qual implicava al 20,9% dels estudiants. Respecte a l'àmbit sanitari, els estudiants de Salut i Benestar van representar el 14,5% d'aquests.



La major part de l'alumnat es va concentrar en institucions privades, on es troba un 75,4% dels estudiants, mentre que les institucions públiques van comptar amb el 24,6% dels alumnes. Finalment, segons indica Estadística, el 93,1% d'aquests van estar cursant bàtxelor, un 4,5% un màster, l'1,4% un cicle curt i l'1% restant un doctorat.