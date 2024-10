Detingut un home acusat d'agredir el seu fill de 16 anys

La Policia ha arrestat un home de 34 anys acusat d’agredir el seu fill de 16 anys en un domicili d’Escaldes-Engordany. Els fets van ocórrer a la casa de la padrina del menor, segons han informat les autoritats. Va ser la mare del jove, que resideix fora del país, qui va alertar la Policia després de parlar amb el seu fill. L'home detingut està acusat d'un delicte contra la integritat física i moral per violència domèstica.

En un altre incident a Escaldes-Engordany, la Policia ha detingut un home de 39 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física i moral, després d'agredir un altre home durant una reunió d’amics en un pis de la localitat. La víctima va ser traslladada a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell com a conseqüència de les ferides derivades de la baralla, segons ha informat el cos de seguretat.

Detencions per delictes contra la seguretat viària

Aquest cap de setmana, la Policia ha arrestat cinc persones per conduir sota els efectes de l'alcohol i les drogues. La taxa d’alcoholèmia més alta registrada ha estat la d’un turista de 44 anys, que ha donat un resultat d'1,72. Un altre turista de 35 anys ha estat arrestat per conduir amb una taxa d'1,42, i un tercer turista, de 45 anys, ha estat detingut per gairebé duplicar la taxa permesa amb un 0,95. A més, un conductor de 51 anys ha estat arrestat amb un resultat positiu d'1,07, i un home de 30 anys ha donat positiu en la prova de tòxics.

Finalment, un home de 28 anys, no resident, ha estat detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic, acusat d’alterar certificats d’experiència laboral per obtenir el permís de residència i treball.