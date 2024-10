Contents per la feina feta tot i la derrota

Podia sortir cara o creu, i la moneda va caure d'aquest darrer costat per als andorrans per signar la segona derrota del curs, contra el València (89-88), després que l'extricolor Jean Montero encistellés en el darrer segon. Natxo Lezkano va deixar clar en la roda de premsa posterior al duel que hi va haver dues parts molt diferenciades, doncs als pirenaics els va costar molt l'inici per posteriorment refer-se i plantar cara a una de les millors plantilles de l'ACB. Per una banda, "ens han dominat des del principi, ens han tret de la nostra zona i les sensacions al descans no eren gens bones", esmentava el tècnic de Portugalete, mentre que per l'altra van millorar "certes coses" per imposar-se al tercer quart.

Ara bé, els andorrans "hem arribat als darrers 10 minuts una mica castigats, se'ns ha fet una mica dur", va indicar Lezkano destacant la banqueta "top" dels de Pedro Martínez i la curta plantilla amb la qual compta ara ell. El basc també va destacar que el MoraBanc és un equip petit que pateix molt en situacions en les quals els valencians són molt forts: el rebot, sobretot l'ofensiu. Mostra són els 43 rebots totals dels valentins, 20 dels quals en atac, enfronts dels 31 andorrans (nou en atac).

Tot i això, Lezkano es va mostrar content per la feina dels seus en la segona meitat, així com de "la personalitat, les ganes i l'actitud", i tot i estar fastiguejat per la derrota, "aquest és el camí a seguir", va assenyalar. En darrer lloc, l'entrenador va celebrar que tots els jugadors aportessin. "Ens estem comportant com un equip i això és l'important, no ens centrem en un o dos jugadors", va dir, reconeixent que encara els falta un puntet i que espera que amb la recuperació de Sekou Doumbouya i Shannon Evans "siguem un conjunt una mica més complet".

Jerrick Harding, MVP

Jerrick Harding va tornar a ser diferencial per al MoraBanc Andorra, i amb els seus 30 punts amb 30 minuts sobre la pista de La Fonteta i un 35 de valoració, s'ha endut l'MVP de la jornada. El base va tornar a destacar per l'encert, amb 7/10 en tirs de dos, 4/7 en triples i 4/5 des de la línia de tirs lliures. A més, el nord-americà encapçala la llista de màxims anotadors de la lliga, amb una mitjana de 23 punts per partit, i és també el tercer classificat pel que fa a la valoració, amb 21,5 de mitjana només per darrere de Facundo Campazzo (23,0) i Tadas Sedekerskis (22,3).