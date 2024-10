AE demana eliminar una disposició per evitar "canvis encoberts" a la Llei d'Immigració

La formació política considera que aquestes modificacions "afecten profundament" la política migratòria del Principat i que qualsevol canvi en aquest àmbit ha de ser debatut de manera oberta i transparent, "on es pugui analitzar amb profunditat i debat públic". Finalment, AE "fa una crida al Consell General" perquè consideri la seva proposta i mantingui un "debat democràtic i obert" sobre qualsevol canvi legislatiu que afecti tant els ciutadans d'Andorra com els residents.

Segons Andorra Endavant, la disposició final primera del projecte inclou dos punts especialment controvertits; el punt 4 permet que les persones amb autorització de residència i treball sota el règim de protecció temporal "puguin reagrupar les seves famílies sense haver de demostrar mitjans econòmics suficients", la qual cosa, segons l'article 106 de la Llei d'immigració, normalment seria necessari,i el punt 5, que estableix que "les persones acollides a aquest règim de protecció, incloses aquelles en situació de jubilació o sense possibilitat de tornar al seu país, poden obtenir una autorització de residència per raons humanitàries", amb la possibilitat de reagrupar les seves famílies sense necessitat de demostrar recursos econòmics.

El grup parlamentari Andorra Endavant (AE) ha sol·licitat l’eliminació de la disposició final primera del Projecte de Llei de les Entitats Religioses, argumentant que aquesta disposició pot introduir modificacions significatives a la Llei d'immigració sense el debat parlamentari necessari. En un comunicat emès pel grup, s'ha assenyalat que la proposta del govern representa una forma de "modificació legislativa per la porta del darrere".

Per El Periòdic

