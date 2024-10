Primer dia de vacunació contra la grip estacional i la Covid-19

Des de la setmana passada que ja són molts els interessats en administrar-se la primera vacuna d'aquesta tardor contra la grip i la Covid-19. Així ho ha constatat aquest matí la infermera d'atenció primària, Marina Orna, la qual treballa en aquests moments de forma fixa al Centre d'Atenció Primària de Ciutat de Valls (inaugurat fa uns mesos) en el primer dia de vacunació de la campanya. En aquest sentit, cal informar a la població que aquesta es farà demanera conjunta (Covid i grip) i està destinada principalment a les persones majors de 60 anys, així com als menors amb afeccions de risc i a les persones que poden transmetre les malalties als individus d'alt risc, com ara els mateixos treballadors dels centres sanitaris i sociosanitaris.

Per tot això, la infermera del SAAS ha subministrat avui les primeres dosis a les persones que es troben dins d'aquest col·lectiu i patint aquestes situacions. Així, durant la primera estona del torn de matí, de les 11.00 a les 12.30 hores, tres senyores han acudit al CAP de Ciutat de Valls per una raó comuna: "per a una prevenció necessària". "És cert que la majoria dels pacients demanen per la vacuna de la grip, però al mateix temps, molts d'ells també aprofiten i sol·liciten durant la visita per fer-se la de la Covid-19", ha fet saber Orna als mitjans, recalcant que la campanya també s'adreça als ciutadans "menors de 60 anys que es trobin en situació de risc o que treballen al costat d'aquest tipus de pacients vulnerables".

Resulta important conèixer que els majors de 60 anys no requereixen cap justificant per l'administració de la dosi, només demanar la cita; per contra, els menors d'aquesta franja que vulguin la vacunació sí que han de presentar la recepta mèdica a partir del seu metge de capçalera. "Des del període de la Covid, la gent tem més a les malalties respiratòries i d'aquí que s'hagi augmentat bastant la conscienciació. Nosaltres com a professionals sempre la recomanem per aquest col·lectiu de persones en situació de risc. També és important no oblidar-se de rentar-se bé les mans i dur la mascareta si es pateix d'aquests trastorns respiratoris", ha explicat la sanitària.

Tot i no haver-se detectat al Principat cap repunt de Covid-19 en els darrers mesos, Orna també ha destacat que els refredats enguany "han arribat una mica més d'hora a causa d'haver-se viscut l'any passat el primer hivern sense mascaretes, el qual per conseqüència ha exposat més a la població i també a la que no hagi estat immunitzada". La primera de les pacients, Mari Carme, encara treballa i comenta que "s'administra des de fa tres anys la vacuna de la grip per recomanació expressa del seu metge a causa de patir malalties cardíaques". Una ciutadania que ha recomanat "sobre manera la mesura" i d'igual forma que la segona, Mari Àngels, qui rep la vacuna cada any i la troba "una obligació necessària per a la seva salut".

D'aquesta forma, ambdues ciutadanes han expressat que "no els hi senta malament la vacuna" i que només han agafat algun refredat sense gravetat. Una causa justificada pel nostre benestar i que també ha induït a la tercera pacient, Montserrat Ferrer, una veïna del barri de Ciutat de Valls de 79 anys qui assisteix a la seva prevenció anual contra la grip. "El meu fill també ha vingut abans pel mateix motiu. La Covid l'he passat ja tres cops i estic vacunada. Tanmateix, no he tingut mai cap problema respiratori i em trobo bé", ha assegurat.