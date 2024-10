L’equip nacional d’esquí de fons continua amb la planificació d’entrenaments

L’equip nacional d’esquí de fons de la FAE continua amb la planificació d’entrenaments abans no comenci la temporada de competicions. Aquests dies Irineu Esteve s'exercita a Font Romeu (França) abans de marxar a Escandinàvia, mentre que Gina del Rio és a Ramsau (Àustria) entrenant en neu.

Esteve, després de setmanes a Noruega amb el Team Aker, entrena al poble gal roller, gimnàs i manté la seva preparació física abans de marxar, a principis del mes vinent a Escandinàvia, durant més d’un mes. La primera Copa del Món està prevista del 29 de novembre a l’1 de desembre a Ruka (Finlàndia), però l'andorrà debutarà abans, a les curses FIS de Beitostoelen (Noruega), per tal de provar sensacions i també el material de cara a l’inici del calendari del circuit mundial. Després de Ruka, encadenarà amb la Copa del Món de Lillehammer (Noruega), del 6 al 8 de desembre.

Per la seva part, del Rio es troba a Àustria entrenant a la glacera, on combina sessions de roller a menys altura amb sessions d’esquí més altes. La fondista i va arribar el passat dia 17 i tornarà a casa aquest diumenge. Les condicions d’entrenament, segons ha explicat el responsable de l’equip, Xabier del Val, estan sent molt bones i estan podent dur a terme tot el planificat.