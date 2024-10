La FAE, amfitriona de la jornada de reciclatge de delegats tècnics d’abans de l’inici de curs

La Federació Andorrana d’Esquí (FAE) va ser l’amfitriona el passat cap de setmana de la jornada de reciclatge de delegats tècnics d’abans de l’inici de temporada, que acollia representants de la FAE, de la Federació Espanyola (RFEDI) i de la Federació Internacional d'Esquí (FIS). L’acte va tenir lloc dissabte a Arinsal, prenent el relleu de l’edició anterior, quan es va celebrar a Granada. Aquestes jornades, les quals van comptar amb la presència de Janez Flere com a representant de la FIS i es realitzen periòdicament per actualitzar normatives i funcions, van tenir lloc des de les 10.00 hores fins a l’hora de dinar, i més tard a la tarda també a partir de les 15.00 hores. A més, al voltant de les 18.00 hores, tots els participants es van desplaçar a la capital per realitzar un acte més social amb una visita guiada a la Casa de la Vall.