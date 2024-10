La llei del català es posa ferma de cara a l'any vinent i els comerços ho sabran

Durant la intervenció d'aquest matí de la ministra de Cultura i Esports, Mònica Bonell, a Ràdio i Televisió Andorra ha asseverat que a partir del pròxim gener de 2025 el no fer ús del català es començarà a sancionar als diferents establiments i comerços del Principat. Un principi que s'haurà de seguir rigorosament des de llavors i el departament de Comerç així ho exigirà, tal com queda estipulat a la normativa del nou reglament de quotes que es presenta aquesta mateixa setmana i que portarà implícit l'ús obligatori de l'idioma a la pròxima renovació.

Sobre això, la ministra ha subratllat el següent: "A partir de l'any vinent, la competència serà pel departament de Comerç i Turisme per aplicar sancions i efectuar els controls pertinents a tots els establiments per garantir així el compliment de la Llei del català. Ja hem fet saber a alguns negocis del país que hi hauran unes penes pertinents i que, per tant, serà obligatori vetllar per la nostra llengua", ha transmès Bonell. Cal destacar que aquestes sancions aniran dels 6.000 fins als 10.000 euros, segons la gravetat i reincidència.

A banda dels punts exposats per la ministra, a partir del 2025 qualsevol persona que ingressi a Andorra per venir a treballar se li donarà un díptic informatiu amb les bases escrites dels drets mínims i obligatoris a complir pel que fa a l'ús de la llengua vehicular. D'aquesta manera, el ministeri de Cultura insta a què els diferents establiments comencin a mantenir un mínim d'esforç per conversar en català, tot i que "si els clients canvien d'idioma, se'ls haurà de continuar parlant en català per preservar l'idioma".

Un paradigma que a partir de gener, Govern canviarà la manera d’actuar «com s’ha fet fins ara per endurir i aplicar un règim de sancions com preveu la norma». Per tot això, la ministra de Cultura ha volgut deixar molt clar que la llengua oficial del Principat «ha de ser percebuda pels nouvinguts com un mitjà que ajudi a integrar-se a la persona que ve a treballar a Andorra», i no d’utilització casual o esporàdica, ha conclòs.