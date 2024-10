L'IAD advoca per elevar l'edat de consentiment per a relacions sexuals als 16 anys

L'Institut Andorrà de la Dona (IAD) ha presentat aquest dilluns l'informe d'avaluació sobre la situació de les dones i la igualtat a Andorra, a través del qual proposen que el consentiment per a les relacions sexuals passi a ser dels 14 als 16 anys i que sigui "de manera expressa". Així ho ha exposat la secretària general de l'IAD, Montserrat Ronchera, qui ha incidit en el fet que és una proposta que ja s'ha adaptat en altres països com els Països Baixos, Bèlgica i Noruega.



D'altra banda, Ronchera ha remarcat la problemàtica que suposen els continguts digitals en temes com l'assetjament: "Quan hi ha qualsevol tema d'assetjament en l'àmbit de xarxes, les víctimes majoritàriament són noies", ha ponderat. En aquesta línia, l'Institut de les Dones proposa promoure un ús responsable i segur de les xarxes socials, educar sobre la seguretat en línia i promoure un entorn en línia positiu i respectuós.

Així i tot, la membre de la Comissió executiva designada pel Consell General, Pilar Armengol, ha destacat algunes mesures que es podrien prendre des de l'institució, com per exemple regular els telèfons mòbils a partir dels 16 anys o regular els hàbits de les pantalles a les escoles. Una casuística que, per a Armengol, es podria donar simplement si s'apostés per "tornar a les biblioteques". A més, també ha apuntalat el fet d'impulsar campanyes per part de Govern que ajudin a conscienciar dels perills que tenen actualment les xarxes socials.

Preocupació per l'accés a la pornografia

En les dades que recull l'informe preocupa especialment aquelles que tenen a veure amb la pornografia i amb l'accés al web fosc o 'Deep Web'. Segon ha explicat Ronchera a la presentació, el 47,5% dels joves enquestats ha accedit a contingut pornogràfic en línia. En aquest sentit, els nois doblen el consum de les noies. A més, han indicat que el 8,5% dels enquestats ha accedit al 'Deep Web'. Aquestes dades han estat proporcionades per l'estudi de l'impacte de la tecnologia en l'adolescència que va realitzar el Govern d'Andorra amb Unicef.

Seguidament, Ronchera ha explicat que durant l'any 2023 es van comptabilitzar 301 casos de violència de gènere que van ser ateses pel SAVVG, 850 intervencions de la policia relacionades amb violència domèstica i de gènere; i un total de 133 intervencions al telèfon 181 que hi ha d'atenció a les víctimes de violència de gènere.

Dificultats per a la conciliació familiar

Un dels altres problemes que han trobat des de l'Institut Andorrà de la Dona és la dificultat de conciliació que tenen les dones. En aquest sentit, Ronchera ha remarcat que una de les causes principals d'aquesta situació és que, actualment, Andorra és el país amb més activitat laboral d'Europa, fins i tot passant per sobre de Suècia.

"Això vol dir que realment les dones treballen moltíssimes hores, la qual cosa suposa una dificultat per poder conciliar", ha afegit, tot assenyalant que també hi ha un gran volum de població migrada, la qual és la que té precisament més problemes per conciliar. En aquest sentit, la secretaria general de l'IAD també ha incidit en el fet que el Principat es troba en una contradicció, ja que s'intenta lluitar per la conciliació, però, al mateix temps, es troba en "una economia eminentment liberal i el que es tracta és de créixer i anar guanyant més", ha finalitzat.