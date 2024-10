La bretxa salarial envers les dones al sector privat arriba fins al 26%

Les dones que treballen al sector privat a Andorra pateixen una bretxa salarial de fins al 26% en comparació amb els seus companys homes, segons l'informe d'avaluació sobre la situació de les dones i la igualtat al país, presentat avui per l'Institut Andorrà de les Dones (IAD). L'informe revela que aquesta bretxa varia segons el càrrec, amb les administratives experimentant una diferència menor, del 8,8%, mentre que les treballadores del sector serveis són les més afectades, amb una disparitat salarial que arriba al 23,7%.

Les dades també mostren que la bretxa salarial és més acusada en funció del tipus de jornada laboral. Les treballadores a temps parcial pateixen la diferència més gran, amb un 29,4%, mentre que per a les que tenen contractes temporals, la bretxa es redueix fins al 9,2%. La secretària general de l'IAD, Montserrat Ronchera, ha destacat que un 40,7% de les dones tenen dificultats per arribar a final de mes, en comparació amb el 24,3% dels homes, posant de relleu les conseqüències d'aquestes desigualtats.

L'informe també analitza la situació en l'àmbit polític i administratiu. Tot i que la paritat ha millorat en la representació política, Ronchera ha assenyalat que els càrrecs continuen assignant-se de manera estereotipada: "Els rols vinculats a afers socials, cultura i joventut solen recaure en dones, mentre que els àmbits d’obres públiques, finances i esports són liderats per homes", ha apuntalat la secretària. Aquesta segregació per rols es manté tant en l'àmbit central com en el comunal, tot i que a Canillo s'observa una excepció, on les dones guanyen un 0,56% més que els homes.

Per combatre aquestes desigualtats, l'IAD ha proposat diverses mesures, incloent-hi un compromís explícit de les institucions públiques en favor de la igualtat, la promoció de la formació en igualtat per a tot el personal de l’Administració, i la creació de sistemes d’avaluació per mesurar l’eficàcia d’aquestes formacions. També es recomana dotar la Secretaria d’Estat d’Igualtat i l'IAD dels recursos humans i econòmics necessaris per assolir els seus objectius.

Finalment, Ronchera ha subratllat cinc punts clau per avançar cap a una societat més igualitària. Aquests inclouen la necessitat de recopilar dades segregades per comprendre millor la realitat, fomentar la sensibilització social per erradicar estereotips, promoure una educació igualitària de manera transversal i interseccional, oferir formació recurrent al sector públic i garantir que el sector privat compleixi les normatives en matèria d'igualtat i sexisme.