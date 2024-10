El Programa ARA repartirà aquest curs més de 420.000 euros

El Programa d'Alt Rendiment d'Andorra (ARA) compta enguany amb un pressupost de 421.612,50 euros destinat a 125 becats, que sumats als 97 de l'Esport-Estudi, esdevenen un total de 222 esportistes sota el paraigua del Govern. La quantitat econòmica és la més alta d'ençà que el programa està en funcionament – aquest any arriba al 19è cicle –, incrementant en més de 45.000 euros envers el curs anterior, quan va ser de 376.321 euros.

A més, les Beques Servei també han augmentat en 42.000 euros, passant dels 100.000 de l'any passat als 142.000 actuals. "Aquests imports demostren la voluntat de l'Executiu de donar el màxim suport als esportistes", ha indicat el secretari d'Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, afegint que en aquesta línia poden ajudar als becats a aconseguir millors resultats com ja s'ha demostrat, per exemple, als Jocs Olímpics de París.

Envers els nivells dels ajuts, en Elit hi ha set esportistes com són Joan Verdú i Mònica Doria (32.000 euros), Irineu Esteve (27.000 euros), Nahuel Carabaña i Roger Puig (22.000 euros), i Cande Moreno i Pol Moya (16.650 euros). En Pre-elit, els esportistes a partir de 27 anys amb possibilitat d'arribar a l'elit a curt termini, la xifra és de quatre participants. Pel que fa a Beca Serveis, esportistes a partir de 12 anys, s'ha incrementat de 50 a 71 persones; en Joves Promeses, de 16 a 18 anys, s'ha passat de cinc a nou; en promeses en esports individuals, de 18 a 26 anys, s'ha incrementat amb dos esportistes per arribar als 25, i en esports col·lectius s'ha passat també de cinc a nou persones.

Com a novetat, s'ha implementat els esmentats esports col·lectius dins les Beques Serveis amb un total de vuit places. La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha assenyalat que han volgut començar per la base – Esport-Estudi i Beques Servei – perquè consideren que els esportistes s'iniciïn amb aquests primers nivells "ja és un indicador perquè puguin tenir una futura Beca Servei".

Finalment, i com a darrera novetat, s'ha tornat a incorporar la Post-Beca, apta per als esportistes que han format part dels nivells Promesa, Pre-elit o Elit com a mínim durant un cicle olímpic i que han tancat la seva carrera d'alt rendiment. De fet, l'any passat no s'hi va presentar ningú, però els mandataris han decidit tornar a introduir-ho considerant la seva importància per fer la transició fora el món competitiu, com per exemple amb serveis de psicologia o nutricionistes, sent conscients que "no es pot passar d'un dia per l'altre de tenir-ho tot a no tenir res", ha destacat Cabanes. Així mateix, s'ha deixat la porta oberta a tenir en compte tots els mèrits esportius d'aquests esportistes en els processos de selecció per a poder accedir a feines de l'administració pública.

Estadi Comunal

La ministra Bonell ha confirmat que el Govern aportarà 135.000 euros a la reforma de l'Estadi Comunal Joan Samarra, donant així resposta a la Federació Andorrana d'Atletisme (FAA) i a les propostes que la capital els va fer arribar.