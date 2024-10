Cultura planteja flexibilitzar els criteris econòmics per acreditar artistes professionals

La Comissió de Seguiment de l’Estatut de l’Artista, encapçalada pel director de Promoció Cultural del Govern, Joan-Marc Joval, ha mantingut aquesta tarda una reunió amb el sector artístic per avaluar l’aplicació de la normativa i debatre possibles millores. La trobada ha tingut un doble objectiu: d’una banda, informar sobre els avenços fets fins ara i, de l’altra, recollir propostes que permetin ajustar els criteris per acreditar-se com a professional dins el marc de l’Estatut.

Un dels principals punts de la reunió ha estat la revisió dels criteris econòmics actuals per acreditar els artistes com a professionals. Segons la normativa vigent, un artista ha de demostrar que els seus ingressos provenen de la seva activitat artística per gaudir de les mateixes prestacions que un autònom d'altres sectors. "Actualment, l’Estatut està basat en la remuneració de la persona com a criteri central per ser considerat artista professional, però això pot no ser suficient", ha explicat Joval en declaracions a EL PERIÒDIC. Aquest enfocament, el qual limita l’acreditació a un llindar econòmic, ha generat dubtes entre els artistes, sobretot en aquells casos en què la pràctica artística és intermitent.

Davant d’aquesta situació, Govern està considerant alternatives per flexibilitzar els criteris d’acreditació i fer que l’Estatut sigui més inclusiu. Joval ha detallat algunes de les propostes que ja estan sobre la taula, com considerar l'experiència professional, la formació o la trajectòria de l’artista. “Per què no valorar, per exemple, els 20 anys de carrera d'un artista, encara que no arribi als 16.000 euros anuals. Una trajectòria professional demostrada, amb exposicions nacionals i internacionals, també podria ser un criteri vàlid”, ha apuntat. Una altra proposta seria reconèixer la titulació en Belles Arts o altres disciplines reconegudes acadèmicament: "A un metge no se li demana un llindar econòmic per ser reconegut com a tal, sinó que se’l considera professional en funció de la seva formació i experiència", ha argumentat Joval.

Amb aquesta perspectiva, el Govern vol obrir el debat amb el sector perquè es puguin consensuar nous criteris d’acreditació. Els artistes han estat convidats a presentar les seves propostes abans de l'11 de novembre, amb l'objectiu de portar-les a la propera reunió de la Comissió de Seguiment. “Els hem demanat que ens facin arribar suggeriments per sectors, per poder trobar altres criteris que no siguin exclusivament salarials”, ha explicat Joval, afegint que aquests nous criteris haurien de permetre que més artistes puguin acreditar-se com a professionals i accedir als beneficis que això comporta.

Evolució de l’Estatut i nous ajustos reglamentaris

Joval ha fet balanç del camí recorregut fins ara amb l’Estatut de l’Artista, destacant que, malgrat no estar completament operatiu, "tenim un punt de partida molt positiu". Des que es va aprovar la normativa, Govern ha anat treballant en el seu desplegament, però el president de la Comissió de Seguiment ha reconegut que encara hi ha aspectes que s’han de millorar. Un dels obstacles principals és la falta de comprensió del funcionament de l’Estatut i la seva aplicació pràctica. Tot i això, Joval ha destacat que l’Estatut representa un avenç significatiu per als drets laborals dels artistes, ja que abans "no hi havia res" que els protegís en aquest àmbit.

Durant la sessió, s'ha discutit també sobre la necessitat de millorar el reglament que desenvolupa l'Estatut. Segons Joval, depenent dels suggeriments que arribin dels artistes, es podrien desplegar nous ajustos reglamentaris o, en cas que sigui necessari, s'hauria de modificar la llei mateixa. “Tot això són suggeriments i punts de partida. Potser es pot desplegar reglamentàriament o potser caldrà tocar la llei, però encara no ho sabem”, ha matisat Joval, qui ha explicat que la revisió i implementació de qualsevol canvi requerirà la col·laboració d'altres departaments governamentals, com ara Tributs i la CASS, ja que les modificacions poden afectar diversos àmbits.