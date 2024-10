Tony Cachafeiro es proclama subcampió del Campionat Valencià

Amb aquest resultat, el jove pilot ha confirmat el seu creixement abans de tancar la categoria Mini, finalitzant, a més, sent tercer al Campionat d'Espanya de Kàrting (CEK), campió de la Copa Internacional Hivern Kàrting i top20 – entre 86 participants – del Campionat Europeu IAME. Des d'aquesta setmana, Cachafeiro ha començat a preparar el seu salt a la categoria Júnior de cara el curs vinent.

Tony Cachafeiro s'ha proclamat subcampió del Campionat Valencià de Kàrting (CKCV). L'andorrà va assolir la fita el passat diumenge quan va estar lluitant fins a l'última volta pel títol, aconseguir un quart lloc a la primera cursa i un segon lloc a la segona. A més, va ser un cap de setmana en què es va estrenar per partida doble, ja que va ser la seva primera vegada al nou Aspar Circuit (València) i a l'equip Fusion, pel qual ha fitxat recentment.

Per El Periòdic

