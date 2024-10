Karate Xavi Andorra s'endú cinc medalles de Madrid

Karate Xavi Andorra va competir el passat cap de setmana al Madrid Oficial Cadet-Júnior i sub21 amb diferents participants, tots ells en Kumite. Cal destacar que aquesta cita dona accés a les places pel Campionat Espanya de les mateixes categories, i el conjunt andorrà es va endur cinc medalles.

En Cadet, Michelle Villalonga va competir en la categoria +61 kg, superant la primera ronda per sorteig, en la segona a Sara Alguacil per 8-0 i en la tercera a Daniela Poveda per 3-0. Ja en la final, es va enfrontar a Angela Guerrero, a qui no va poder guanyar, perdent per 5-0, però assolint la medalla d'argent. Per la seva part, Aina Padilla va prendre part en -47 kg, passant la primera ronda també per sorteig, superant a Aitana Iglesias per 6-0 en la segona i caient a la tercera per 2-0 contra Esther Carrero. L'andorrana va entrar en la repesca en l’encontre pel bronze, el qual es va endur després de vèncer per 6-0 a Telma Garcia.

En categoria Júnior, David De Luca va competir en categoria -76 kg. A la primera mànega es va enfrontar a Marcos Solera, a qui va guanyar per 6-0. En la segona es va veure les cares amb Hugo Dominguez, vencent per 8-0, i en la tercera es va enfrontar a Hugo Pascual, qui el va guanyar per 5-2. Va accedir a la repesca i, en el combat per la medalla de bronze, el tricolor va competir contra Pablo Navarro, enduent-se el triomf per 2-0. Paula Gonzalez competia en -48 kg, passant la primera ronda per sorteig, vencent en la segona a Lidia Esteban per 8-0 i en la tercera a Maria Bautista pel mateix resultat. A la final, Gonzalez es va enfrontar amb Eva Cardeña, caient per 4-0. Finalment, Lola Vega va prendre part en -59 kg, passant la primera ronda per sorteig, la segona superant a Sara Gonzalez per 10-0 i la tercera a Marina Cortinas per Kiken (no pot lluitar per lesió). Ja en la final, es va enfrontar a Maria Egea, qui es va endur la victòria per 5-0.