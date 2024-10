L'Escena Nacional d'Andorra obre convocatòria per renovar la seva direcció artística

L'Escena Nacional d'Andorra (ENA) ha obert una convocatòria per seleccionar una nova direcció artística que s'encarregui de liderar i gestionar la visió creativa de la Fundació Nacional d'Andorra. Aquesta decisió marca el final dels vuit anys de gestió d'Alfons Casal, que deixarà el càrrec a finals del 2024. Per primera vegada, el procés de selecció serà obert a tothom, amb l'objectiu de trobar una línia editorial renovada i més accessible per als artistes i professionals de les arts escèniques d'Andorra.

L'ENA busca amb aquesta convocatòria renovar la direcció artística i els funcionaments interns, seguint la mateixa línia de renovació que ja es va iniciar el passat març amb el relleu d'Irina Robles i Juanma Casero per Joan Hernández i Joel Pla. L'entitat vol definir nous objectius i obrir nous horitzons per a les produccions que es portin a terme a partir d'ara.

Segons ha informat l'ENA, el termini per presentar candidatures estarà obert fins al 18 de novembre. Els interessats hauran de lliurar el currículum vitae, una carta de motivació, una proposta artística i un pla estratègic per al desenvolupament de les activitats de la Fundació, així com una proposta de programació per a una temporada de l'ENA. Un cop feta la primera selecció, els candidats hauran de presentar el seu projecte davant un jurat, que farà públic el resultat final de la convocatòria el 6 de desembre.