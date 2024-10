La Copa d’Europa masculina d’esquí alpí es retransmetrà en streaming

Les dues curses d’eslàlom gegant de la Copa d’Europa masculina que tindran lloc el 3 i 4 de febrer de l'any vinent al sector Soldeu de Grandvalira es podran seguir en streaming des de qualsevol lloc del món a través de les pàgines web de la Federació Internacional d’Esquí (FIS) i de Grandvalira.

L’equip de terreny de l’organització de l’esdeveniment encapçalat pel director de cursa, Santi López, i la productora encarregada d’oferir les proves en directe, han realitzat la inspecció de la pista Avet per localitzar les millors posicions de càmera al llarg del traçat i les necessitats tècniques. Així, un total de vuit càmeres estaran situades estratègicament en diferents punts de la pista per oferir les imatges dels corredors resseguint les portes de l’eslàlom gegant.

Els responsables la Copa d’Europa de la FIS han traslladat al comitè organitzador la necessitat de potenciar i reforçar la comunicació i el màrqueting per tal d’elevar la notorietat del circuit continental. En aquesta línia, des de l’organització s’aposta per ampliar la visibilitat de l’esdeveniment, una cita en la qual participaran atletes de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), així com esportistes promeses de l’esquí alpí internacional.