Unnic obre les portes a Halloween amb la Catrina Experience

La catrina s'ha convertit des de fa molts anys en un símbol emblemàtic del Dia dels Difunts i en una de les tradicions més importants que se celebren a Mèxic. Es tracta d'una figura que representa la igualtat enfront de la mort, recordant que no importa la nostra posició social o econòmica, ja que, al cap i a la fi, tots ens enfrontem al mateix destí. Una festivitat que ha adquirit una certa popularitat i que l'ha fet travessar fronteres i convertir-se en una data assenyalada en el calendari de cada vegada més territoris.

Precisament, la Catrina Experience serà la nova festa temàtica que se celebrarà al Gran Casino d'Andorra a les instal·lacions d'Unnic el divendres 25 d'octubre a partir de les 22.00 hores. D'aquesta forma, l'esdeveniment estarà ambientat en la tradicional festa mexicana del Dia dels Difunts, per la qual cosa les calaveres catrines seran les protagonistes. Val a dir que es posarà a disposició dels assistents a persones que faran sessions de maquillatge perquè els usuaris es puguin impregnar de dalt a baix d'aquesta cultura.

A més, la festa comptarà amb un còctel de benvinguda, un xou de 'mariachis' en directe com a plat fort, un sopar tipus còctel i alguns passis de gastronomia típica mexicana, DJ en viu i altres sorpreses. Per tot plegat, des d'Unnic s'ha plantejat un 'dresscode' completament negre per tal que els assistits puguin acabar de disfressar-se a l'estand de maquillatge, tot i que també poden venir caracteritzats de casa, sempre sota la temàtica catrina o mexicana. L'entrada queda permesa només als majors de 18 anys i caldrà presentar el document d'identitat a l'entrada del recinte.