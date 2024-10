Cadena posa en relleu el compromís del Govern amb la igualtat de gènere

La secretària d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, ha participat aquesta setmana en una trobada organitzada per l'ONU a Ginebra, Suïssa, centrada en el pla d'acció internacional per a la igualtat de gènere i els drets de les dones. En l'esdeveniment, que ha reunit representants i membres de la societat civil de 56 països, Cadena ha destacat els avenços d'Andorra en matèria d'igualtat, fent esment a la Llei per a l'aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d'oportunitats, així com a la no-discriminació entre dones i homes.

Durant el seu discurs, Cadena ha subratllat que aquesta normativa obliga les administracions públiques i les empreses amb més de 50 treballadors a elaborar i implementar plans d'igualtat. També ha ressaltat el compromís del Govern per garantir la transversalitat del principi d'igualtat de tracte i no discriminació, especialment mitjançant la integració de la perspectiva de gènere en totes les polítiques públiques. La secretària d'Estat ha conclòs afirmant que "és el moment de continuar avançant cap a una Andorra més igualitària, justa i equitativa, on el gènere no sigui una barrera."