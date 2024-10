Harding no és l'únic tricolor punter de la lliga

Són només cinc jornades d'ACB que encara no han decidit absolutament res, però sí que ja han deixat veure a terme general la dinàmica de cada equip: qui liderarà, qui estarà a la zona baixa, on s'ha de millorar i els punts febles dels rivals, entre altres. Com es va esmentar, Jerrick Harding va ser nomenat MVP d'octubre després de signar un mes per emmarcar. Però no és l'únic tricolor que ha destacat en aquest inici de competició.

El nord-americà encapçala la llista de màxims anotadors de la lliga, amb una mitjana de 22 punts per partit, i és també el primer classificat pel que fa a la valoració, amb 20,8 de mitjana per davant d'homes com els vells coneguts Jean Montero, quart amb 19,6, o Tyson Pérez, 20è amb 14,3. Cal destacar que hi ha dues noves incorporacions al Principat que també destaquen entre els millors, és el cas de Ben Lammers i Nikos Chougkaz, presents dins el top50 jugadors de l'ACB quant a valoració: el primer sent 14è amb 16 i el segon sent 36è amb 12,2.

El de Houston, jugador que Natxo Lezkano més ha fet servir fins al moment, torna a brillar. En aquest cas és en el rebot, sent tercer amb la mateixa mitjana que Jaime Pradilla (7,8), només superats per Derek Cooke (8,4). Ara bé, en aquesta faceta defensiva, Lammers lidera la lliga amb 6,2 rebots de mitjana per duel, mentre que en l'ofensiva és Chougkaz el millor pirenaic, 16è amb dos de mitjana. El pivot nord-americà, a més, encapçala la llista de taponadors amb una mitjana de dos per matx, en aquest cas amb el grec 17è amb 0,8 per partit.

En l'apartat d'assistències Rafa Luz és tercer amb 6,3 per duel, amb un Ferran Bassas 19è amb 3,6, lluny de les 8,2 de Brandon Taylor. Entrant als percentatges, el millor encertat en triples és Justin Anderson (70%), i en aquest cas Chougkaz és el millor del MoraBanc amb un 46,2%, amb Bassas 27è (45,5%) i tancant la llista Kyle Kuric (40,9%). En tirs de dos, Harding és 12è amb un 71,1%, sent 'Facu' Campazzo el millor en aquest aspecte amb un 90,9%.

Aspecte col·lectiu

En l'aspecte col·lectiu, el MoraBanc Andorra encapçala la llista d'equips més taponadors, amb 4,4 de mitjana per partit. El conjunt del Principat també es troba dins el top5 en altres facetes: cinquè en valoració amb 100, segon en punts a favor amb 90,6, tercer en percentatge de tirs de tres amb un 39,4% i segon en percentatge en tirs lliures amb un 83,5%.