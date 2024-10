A la cerca de treballadors enmig de la dificultat per garantir l'habitatge

Una quarantena d'empreses ofereixen oportunitats laborals a la 7a edició del Job Meeting a prop de 200 persones, un esdeveniment ja consolidat que s'ha convertit en una cita clau per posar en contacte empreses i treballadors, tant residents com no residents. "Hem doblat l'espai destinat a entrevistes i hem augmentat en un 50% el nombre d'empreses respecte a l'última edició", ha destacat el secretari d'Estat d'Economia, Treball i Habitatge, Jordi Puy, subratllant l'èxit creixent de la trobada.

En aquest sentit i com a novetat, l'organització ha optat per dedicar a la Sala Consòrcia del Centre de Congressos d'Andorra la Vella un espai amb un sol ambient per publicar les ofertes i fer les entrevistes de feina corresponents. El Job Meeting, el qual compta amb una edició també a la primavera, és una trobada clau per acoblar l'oferta i la demanda laboral. Aquest any, segons ha explicat Puy, l'esdeveniment s'ha obert tant a residents com a no residents per fer front a les necessitats del mercat de treball andorrà: "Esperem que les empreses proporcionin allotjament als treballadors que no són residents perquè puguin fer una bona temporada d'hivern".

Paral·lelament, el Servei d'Ocupació d'Andorra actualment compta amb prop de 1.500 llocs de treball disponibles i al voltant de 300 persones inscrites en recerca activa de feina. Segons ha destacat el secretari d'Estat, aquest esdeveniment facilita la connexió entre l'oferta i la demanda: "És una trobada positiva per a les empreses que busquen treballadors per completar la seva plantilla i per als treballadors que busquen millorar la seva situació laboral". Puy ha remarcat que al voltant d'un 20% dels candidats que participen al Job Meeting aconsegueixen un contracte de treball estable.

Entre les empreses presents, Grandvalira destaca per la seva àmplia oferta laboral. La directora de Recursos Humans de Grandvalira, Pilar Sánchez, ha valorat positivament la jornada: "Aquesta trobada ens permet completar la plantilla que ens falta, especialment en posicions com agents d'explotació, atenció al client i restauració". Grandvalira compta amb unes 37 posicions encara per cobrir, i Sánchez ha assenyalat que un 75-78% del personal repeteix temporada rere temporada. Pel que fa a l'allotjament, Sánchez ha afirmat que disposen d'allotjament per a una part dels treballadors.

Respecte a la presència de treballadors no residents, el president de la comunitat Argentinos en Andorra, Marcelo Ponce, ha destacat la participació d'un gran nombre d'argentins a la trobada, molts dels quals han arribat al país sense un contracte previ. "Aquest esdeveniment és una gran oportunitat per a la gent que ha vingut sense res i busca feina", ha comentat Ponce, remarcant que aquest tipus de jornades són crucials per integrar aquests treballadors al mercat laboral.