Lührmann: "Estem molt contents que hi hagi aquest apropament entre Andorra i la UE"

Efectuada la primera visita d'un membre del Govern alemany al Principat d'Andorra. "Un moment històric", tal com ha assenyalat la ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, aquest migdia als micròfons dels mitjans i un cop finalitzada la reunió a l'Edifici Administratiu de Govern amb la ministra d'Estat per Europa i Clima del Ministeri Federal d'Afers Exteriors d'Alemanya, Anna Lührmann. "Hem pogut tractar diferents temes tant a escala bilateral com en l'àmbit multilateral, així com assumptes europeus", ha fet saber Tor. La trobada s'ha desenvolupat en un context de celebració dels 30 anys de relacions diplomàtiques amb el territori d'Alemanya, on des dels últims mesos "s'han anat refermant en temes econòmics i financers", com indica la visita del passat mes de maig del Ministeri financer alemany.

Un punt en marxa dels dos països que permet en aquests moments "obrir les negociacions per materialitzar un acord de no doble imposició; i a on la primera ronda de les mateixes tindrà lloc entre els dies 19 al 21 de novembre a Berlín", tal com ha comunicat la ministra. Tor també ha informat que Lührmann ha donat el seu "ple suport a l'Acord d'associació, destacant els seus avantatges com en l'àmbit de diversificació de l'economia andorrana i en la lliure circulació de ciutadans", la qual permetrà als andorrans poder desplaçar-se a estudiar i treballar a diversos països membre de la Unió Europea. Sobre això, l'acord pel programa 'Work on Holliday', el qual ha impulsat recentment Govern, permetrà un cop estigui enllestit "desplaçar als joves andorrans a veure una cultura diferent com és l'alemanya i intentar aprendre la seva llengua", i de la mateixa forma a la inversa perquè el Principat aculli als estudiants germans.

Per la seva part, la ministra d'Estat per Europa del Ministeri Federal d'Afers Exteriors d'Alemanya ha volgut especificar, en primer lloc, el vincle "excel·lent" en el que es troben actualment les relacions amb el nostre territori, matisant que "som companys en molts assumptes que compartim, d'igual manera que en molts dels nostres ideals", ha deslligat Lührmann. Vivim uns temps complicats en els quals és molt important "estar units com a germans" i més amb el salt tan important que suposarà l'Acord d'associació per Andorra, "motiu pel qual celebro que s'hagi trobat un punt d'entesa política amb aquest i desitjo que tingui una ràpida conclusió", ha destacat.

Sobre els beneficis que implicaria el procés d'associació, la ministra germana ha nomenat tres raons principals: la primera, perquè "reforçaria uns vincles entre companys de gran valor, creant així un contracte per a les millors relacions". La segona, pels beneficis econòmics i la prosperació que comportaria; i, en tercer lloc, per les "oportunitats personals que ofereix als andorrans per estudiar a altres països europeus", desprenent-se així un "acord pel benefici neutral".

A foc lent l'aplicació dels controls sistemàtics fora de Schengen

En un altre pregunta, la ministra d'Afers Exteriors andorrana ha reconegut que la negociació sobre el sistema l''entry-exit' és "una negociació que està avançant correctament", al marge d'haver rebut informacions perquè aquesta aplicació "sigui de forma gradual i progressiva per garantir un marge per tancar aquest acord abans que aquesta esdevingui obligatòria a tot el territori Schengen", ha esclarit Tor.