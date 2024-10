El pressupost 2025 preveu uns ingressos de 633 milions, un 8% més que l'any anterior.

Aquest dimarts, el ministre de Finances, Ramon Lladós, ha presentat el projecte de Llei del Pressupost per a l'exercici 2025, el qual preveu uns ingressos totals de 633.793.270 euros, un 8% més que l’any anterior. Segons Lladós, aquest pressupost s’alinea amb els objectius de desenvolupament sostenible, destacant l'enfocament en salut, habitatge, educació i digitalització com a pilars fonamentals per al creixement sostenible del país.

Els impostos indirectes, amb un total de 359.551.215 euros, representen la principal font d'ingressos, incloent-hi l'Impost General Indirecte (IGI) i el tabac. Els impostos directes, per la seva banda, aportaran 188.750.464 euros, un augment que, segons Lladós, és un bon símptoma de la diversificació de l'economia del país: "És bo que els impostos directes puguin créixer, ja que això mostra que l'economia d'Andorra es va diversificant", ha apuntalat el ministre. Entre aquests impostos, l’IRPF suma 64.867.209 euros, mentre que l’impost sobre societats arriba als 100.382.998 euros.

Les taxes i altres ingressos, en canvi, experimenten una baixada, situant-se en 40.837.409 euros, mentre que els ingressos patrimonials arriben als 44.612.382 euros. Aquest últim import es veu impulsat per les aportacions d'Andorra Telecom, que contribueix amb 29 milions, i FEDA, que després de dos anys sense generar ingressos a causa de la crisi energètica, torna a aportar 8 milions al Govern. "FEDA està recuperant la seva capacitat d’inversió per afrontar reptes futurs com els parcs eòlics i les connexions amb països veïns", ha explicat el titular de la cartera de Finances.

Pel que fa a les despeses, el pressupost preveu una despesa corrent de 548.050.062 euros, amb un augment destacat en les despeses de personal, que creixen un 11% fins als 164.997.847 euros. Aquest increment s’explica per la revisió de les graelles salarials i l'IPC elevat, factors que Lladós ha assenyalat com a prioritaris en el context econòmic actual: "Hem hagut de fer un ajustament en els salaris perquè l'IPC ha estat més alt del que s'havia pressupostat". A més, les despeses en consum de béns corrents i serveis augmenten un 8%, fins als 73.392.867 euros.

El pressupost també destina 120.590.903 euros a despeses de capital, amb una inversió real de 68.657.982 euros per projectes directament gestionats pel Govern. A més, es preveu un increment del 19% en les transferències de capital, que sumen 51.932.921 euros, per a inversions que realitzaran altres entitats.

Un dels punts més destacats del pressupost són les partides destinades a l'habitatge, que inclouen 17,1 milions d’euros per a la construcció de noves promocions com Borda Nova i la reforma d’edificis per al lloguer assequible. A més, es destinaran 3,8 milions per a la compra d’edificis per al mercat de lloguer, així com 1 milió per a un programa de suport a la compra del primer habitatge, una mesura que s'ha ampliat respecte de l'encomana del Consell General de l’any passat.

Pel que fa a les infraestructures, el pressupost preveu 6,9 milions per a la desviació de la Massana i 4,1 milions per a la desviació de Sant Julià. A més, es destinaran 9,1 milions a la millora de carreteres generals, 5,9 milions dels quals es destinaran a obres i 3,2 milions a la pavimentació, mentre que 3,3 milions aniran a carreteres secundàries.

Quant a les principals variacions en despeses i transferències, destaca la partida de 9,2 milions d’euros per al transport públic, en concret per al servei de bus gratuït, amb un increment d'1 milió respecte de l'any anterior. Lladós ha subratllat el "triple impacte positiu" d’aquesta mesura, la qual contribueix al medi ambient, ajuda a descongestionar el trànsit viari i, alhora, permet a les famílies compensar la pèrdua de poder adquisitiu.

Altres àrees clau inclouen l’educació, amb un pressupost de 87 milions d’euros, 4,5 milions més que l’any anterior, i el sector de la salut, que rebrà 41,5 milions per al SAAS i 46,5 milions per a la CASS. També s’invertiran 5,5 milions per a ajuts a federacions i clubs esportius, i 20,1 milions per a la promoció turística a través d'Andorra Turisme.

Finalment, cal destacar que el el cap de Govern comptarà amb un pressupost de 67.384.084 euros, un increment del 14%, que inclou projectes de digitalització i altres mesures prioritàries per al país.

- pendent d'ampliació -