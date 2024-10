Ponce assegura que un 70% dels treballadors argentins ja tenen feina

El president de l'associació Argentinos en Andorra, Marcelo Ponce, ha fet una valoració sobre la situació dels treballadors argentins que arriben al país per treballar durant la temporada d'hivern. Segons Ponce, ja han arribat més de mil treballadors argentins, molts d'ells després de finalitzar la temporada laboral a Europa. "Ja portem segurament més de mil argentins, perquè són els que arriben de fer la temporada a Europa. Ara esperen començar la feina els propers dies o setmanes", ha afirmat Ponce.

Pel que fa a la situació laboral dels temporers, Ponce ha destacat que la majoria ja tenen contractes o precontractes amb empreses del país. "Estem parlant que entre un 60% i un 70% dels treballadors ja tenen feina assegurada, i això és positiu, especialment tenint en compte que encara som a l'octubre i moltes empreses ja han omplert les seves plantilles", ha explicat. Tot i això, encara hi ha dubtes sobre una part dels temporers que encara no han tancat cap acord laboral.

Ponce també ha ressaltat l'eficàcia dels esdeveniments de contractació cara a cara, els quals han permès una millor connexió entre empreses i treballadors. "Aquestes iniciatives són molt eficients perquè permeten a les empreses conèixer directament els treballadors, una cosa que es fa més difícil en el món en línia", ha afegit.

Un dels principals problemes que afronten els temporers argentins és la manca d'allotjament. Segons Ponce, molts treballadors s'estan allotjant temporalment en hotels o apartaments que només estaran disponibles fins a finals de novembre. "És un tema molt difícil i estem a l'espera de veure com es resol. Les setmanes més crítiques seran després del 15 de novembre, quan molts hauran de trobar un nou lloc per viure, o bé perquè els seus allotjaments temporals arriben al final del contracte o perquè es traslladaran a altres parròquies", ha advertit, tot expressant la seva preocupació per la falta de solucions a curt termini en aquest aspecte i ha destacat que l'augment dels preus del lloguer complica encara més la situació.

D'altra banda, Ponce també ha valorat la proposta de la CEA, la qual planteja la possibilitat que els temporers puguin fer hores extres en empreses diferents de la que els ha contractat. Ponce creu que aquesta mesura podria ser positiva, sempre que es respectin totes les responsabilitats legals. "Aquesta proposta podria ajudar a millorar la situació dels treballadors, però encara falta informació detallada sobre com es durà a terme", ha comentat.

En relació amb la demanda d'un augment salarial, Ponce ha mostrat el seu suport a la iniciativa, tenint en compte l'increment dels preus de l'habitatge. "Millorar els salaris sempre és positiu, especialment amb els preus dels pisos que tenim actualment. És una mesura necessària per garantir que els temporers puguin cobrir les seves necessitats bàsiques mentre són aquí", ha conclòs.