Zapatero reclama una campanya de prevenció precoç del càncer de pulmó per al 2025

En el marc de la celebració de la Festa Magna d'Escaldes-Engordany, el president de la Federació de la Gent Gran, Fèlix Zapatero, ha aprofitat el seu discurs per reivindicar les necessitats que l’entitat considera prioritàries per al pròxim any. La sol·licitud més destacada ha estat la d'una campanya de prevenció precoç del càncer de pulmó, seguint l'exemple de les ja existents per al càncer de còlon i recte.

Zapatero ha explicat que aquesta campanya és crucial, especialment per a aquelles persones que han estat fumadores durant anys: “Molts de nosaltres, quan érem joves, vam fumar, i encara que hagis deixat el tabac, el pulmó pot haver quedat afectat. La campanya seria molt senzilla, només cal una placa de tòrax per veure si hi ha alguna cosa”, ha detallat el president de la Federació. A més, ha insistit en el fet que la medicina actual està evolucionant cap a la prevenció més que cap a la cura, i ha recalcat la importància que aquesta campanya sigui gratuïta i accessible per a tothom.

Durant la seva intervenció, Zapatero ha destacat també els èxits de la campanya de detecció precoç del càncer de còlon, la qual està a punt de concloure a finals d'aquest any. “És un model que ha funcionat molt bé. S’han detectat 67 casos potencials de càncer de còlon i recte durant aquest any. No tots seran càncer, però és una xifra important que demostra l'eficàcia de la prevenció”, ha apuntat. A través d'una simple anàlisi de la femta, els casos sospitosos es poden sotmetre a una colonoscòpia, la qual cosa permet detectar precoçment la malaltia i evitar-ne complicacions greus. “La prevenció és més barata que la cura”, ha recalcat Zapatero.

La ministra d’Afers Socials, Trini Marín, present també a l'acte, ha valorat positivament les propostes de la Federació de la Gent Gran. “Són propostes molt importants, i més encara quan provenen de la mateixa gent gran. Tenim una relació de proximitat amb ells, i per això les seves necessitats són prioritàries”, ha comentat Marín. Sobre la campanya de detecció precoç del càncer de pulmó, la ministra ha indicat que veu possible la seva implementació: “No veig per què no. Altres campanyes com les dirigides a les dones han tingut molt èxit, i aquesta també podria funcionar”.

Per la seva banda, el cap de Govern, Xavier Espot, ha destacat els esforços del Govern per ampliar els serveis per a la gent gran, incloent la teleassistència i la inclusió de la domòtica en els habitatges per garantir l’atenció a tothom. En aquest sentit, el mandatari ha anunciat també la signatura d’un memoràndum amb el Comú de Sant Julià de Lòria per construir habitatges a preu assequible per a la gent gran i la concertació de places públiques al futur Centre de Dia de la Massana: “Vosaltres ens veniu a demanar allò que considereu legítim, però jo us demano una cosa: continueu presents i actius a la societat. Estar jubilat no significa estar inactiu o desinteressat, sinó tot el contrari", ha manifestat Espot.

A banda de la campanya de prevenció del càncer de pulmó, Zapatero ha remarcat la necessitat de millorar els serveis mèdics existents, especialment pel que fa al funcionament dels centres d'atenció primària (CAP). Segons el president de la Federació, una gran part de les atencions mèdiques que es realitzen a les urgències de l’hospital podrien resoldre's en els CAP, la qual cosa ajudaria a descongestionar els serveis hospitalaris i oferiria una atenció més ràpida i eficaç als pacients. Tanmateix, ha posat l’accent en la manca d'especialistes mèdics a Andorra, com dermatòlegs, oftalmòlegs o ginecòlegs, la qual provoca llargues llistes d'espera. “No pot ser que hagis d'esperar tres mesos per veure un dermatòleg. Quan tens un problema greu, aquesta espera pot ser perillosa”, ha assenyalat.

Propostes de l'Institut Andorrà de les Dones

En la compareixença d'ahir de l'Institut Andorrà de les Dones, es van presentar diverses propostes per protegir les dones, especialment les menors d’edat, davant de l’augment de l’assetjament a través de les xarxes socials. Entre les propostes destacades, hi havia la d’elevar l’edat de consentiment sexual als 16 anys i la de restringir l’ús de mòbils també fins a aquesta edat. Marín ha afirmat que aquestes qüestions són una preocupació del seu ministeri. “És un tema que ens preocupa moltíssim, i ja estem treballant conjuntament amb la transformació digital i les associacions per abordar-lo. És una realitat que hem de tractar amb urgència”, ha explicat, tot afegint que cal treballar de manera multidisciplinària i amb la implicació de tots els ministeris per oferir una solució efectiva a aquest problema.