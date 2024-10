El concepte d'una 'UE renacionalitzada' centra el debat sobre l'Acord al Work on Andorra

En el marc de la segona edició del 'Work on Andorra 2024', la taula rodona 'Mirant a Europa: avantatges i desavantatges de l'Acord amb la UE' ha obert un intens debat sobre el futur d’Andorra dins la Unió Europea. El concepte d’una UE “renacionalitzada” ha estat central, amb el catedràtic Pere Vilanova advertint sobre l’estat preocupant de la Unió: "Ens podríem trobar amb una UE renacionalitzada, i ser víctimes col·laterals d'aquesta situació".

D'altra banda, la presidenta d’Acció per Andorra, Judith Pallarés, ha defensat fermament l’Acord d’associació, destacant que afavoriria la competitivitat i la cooperació amb els països veïns. "Sense acord, seguirem sent competitius, però amb més dificultats", ha afirmat, afegint que la pandèmia hauria estat millor gestionada amb l’acord. El conseller general de Concòrdia, Pol Bartolomé, politòleg i també autor del llibre 'Andorra i la qüestió europea', ha qüestionat l’efectivitat de l’accés a un mercat únic de quatre milions de persones, argumentant que la UE està fragmentada. "El mercat de la UE no funciona com un sol bloc", ha assenyalat.

Al llarg de l'acte, també s'ha parlat de la importància de preparar la població per a futures negociacions amb la UE a través de la formació superior i la difusió d'informació clara i específica sobre l'acord. En aquest sentit, s'ha posat de manifest la necessitat de fomentar debats més especialitzats per assegurar que els ciutadans estiguin ben informats quan arribi el moment de votar en referèndum sobre l'Acord d'associació, informa l'ANA.