Andorra registra una disminució de la neu: de 8 a 3 metres en cinc anys

Andorra s’enfronta a un gran repte a causa del canvi climàtic, amb una preocupant disminució de la neu als darrers anys. Segons l’investigador d’Andorra Recerca i Innovació, Oriol Travesset, la temperatura al país ha augmentat més d'un grau des de 1950 i es preveu que al final de segle pugui pujar entre 2 i 6 graus. Aquesta escalada de temperatures ha tingut un impacte directe a les estacions d’esquí, com es va veure la temporada passada a Grandvalira, on es van registrar només 3 metres de neu, en contrast amb els 8 metres de la temporada 2017-18.

Durant la taula rodona 'Canvi Climàtic: reinventant Andorra', celebrada al 'Work on Andorra 2024', s'ha debatut la necessitat de transformar el model de turisme d’hivern. Travesset ha destacat que calen mesures a curt termini, com millorar l’emmagatzematge d’aigua, i canvis estructurals a mitjà termini per fer front a la manca de neu. A més, ha alertat d’una possible reducció del 5% al 10% dels recursos hídrics, la qual podria arribar fins al 60% en alguns anys, la qual cosa afectaria greument les estacions d’esquí.

Grandvalira Resorts, representada pel director de Transformació Digital, Jordi Galceran, ha destacat les inversions en eficiència energètica i en la gestió de l’aigua per mitigar els efectes del canvi climàtic. L'objectiu és arribar a ser autosuficients energèticament i reduir la petjada de carboni fins a zero emissions el 2050.

El Govern, per la seva banda, reconeix la problemàtica i treballa en la diversificació del turisme i en polítiques per desestacionalitzar-lo. "Hem d’adaptar-nos als canvis, com sempre ha fet Andorra", ha declarat el secretari d’Estat de Transició Energètica, David Forné, informa l'ANA.