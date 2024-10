La Police Nationale condecora Bruno Lasne amb la medalla d'honor en categoria d'or

La Police Nationale francesa ha condecorat aquest dimarts el director general del departament de Policia d’Andorra, Bruno Lasne, amb la medalla d'honor en categoria d'or i a títol excepcional, la màxima distinció que atorga el cos francès, concedida únicament pel president de la República.

L'acte, celebrat a l'ambaixada de França, ha comptat amb la presència de l'ambaixador Jean-Claude Tribolet, qui ha lliurat la condecoració a Lasne. En el seu discurs, Tribolet ha lloat la trajectòria professional de Lasne i els seus estrets vincles amb França, destacant el paper clau del director en l'enfortiment de la cooperació bilateral en matèria de seguretat. L'ambaixador ha posat com a exemples recents d'aquesta col·laboració la participació de la Policia andorrana en dispositius de seguretat per als Jocs Olímpics de París 2024, el Tour de França i el Mundial de Rugbi 2023.

Lasne ha expressat el seu agraïment per la distinció, subratllant el valor personal i professional que té per a ell. "És un gran honor. La portaré amb orgull i, sobretot, amb molta humilitat", ha declarat Lasne, tot destacant que es tracta de la seva primera condecoració per part de França, un país amb el qual manté forts lligams per la seva formació. A més, tant ell com l’ambaixador Tribolet han volgut posar en relleu les excel·lents relacions de cooperació entre els cossos de seguretat d’Andorra i França. "La seguretat del nostre país no seria la mateixa sense la col·laboració amb les forces de seguretat franceses", ha assenyalat.

L'acte ha comptat amb l'assistència de diverses personalitats, entre les quals es troben el síndic general, Carles Ensenyat; la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, i el secretari d'Estat de Justícia i Interior, Joan Antoni León, així com membres de les forces de seguretat espanyoles, franceses i catalanes. Lasne també ha estat acompanyat per la seva família, amics i companys de la Policia d’Andorra.